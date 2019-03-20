Российскому миллиардеру Сулейману Керимову предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами

"Российский миллиардер Сулейман Керимов снова оказался в поле зрения французского правосудия, - пишет корреспондент Le Monde. - Ранее он подозревался в приобретении вилл на Лазурном берегу путем объявления цены имущества ниже его стоимости, а теперь, во вторник 19 марта, ему было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами, как заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, подтверждая информацию издания Nice-Matin".

"После этого обвинения Керимов был взят под судебный контроль, подразумевающий внесение залога в размере 20 млн евро. "Некоторые факты, образующие состав этого дела, относятся к подстрекательству к совершению преступления", иными словами, Керимов подозревается в том, что он является заказчиком, дал понять Прэтр. Прокуратура Ниццы подозревает Керимова в том, что он с помощью подставного лица приобрел пять роскошных вилл на мысе Антиб за наличные деньги. Сумма нелегальных денег, ввезенных во Францию из России, оценивается в размере от 500 до 750 млн евро", - говорится в статье.

"На прошлой неделе вновь был вызван на допрос Александр Штудхальтер, швейцарский финансист, подозреваемый в том, что он был подставным лицом Керимова", - указывает Le Monde. "После допроса ему было предъявлено новое обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов", - сообщает его окружение.

"В июне 2018 года Керимов добился отмены первого обвинительного заключения, как и Штудхальтер. Их адвокаты одержали верх не благодаря аргументам по существу дела, а с точки зрения выводов по вопросам права", - поясняет автор статьи.

"Первоначально судебное ведомство Ниццы вело уголовное преследование за "отмывание денег и уклонение от уплаты налогов", однако адвокаты Керимова продемонстрировали то, что отмывание денег не образовывало состав преступления из-за отсутствия доказательств того, что ранее имело место уклонение от уплаты налогов. Таким образом, органы юстиции изменили юридическую квалификацию фактов", - резюмирует издание.