Владимир Путин хочет привлечь в Россию 10 миллионов иммигрантов

"Демографическая пропасть вынуждает Кремль привлекать в Россию миллионы русскоязычных людей. Однако чрезвычайная демографическая ситуация сталкивается с экономическими реалиями и националистической пропагандой", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Владимир Путин идет следом за Ангелой Меркель, но в гораздо большем масштабе. Как сообщила газета "Коммерсант" в прошлый четверг, Кремль разработал программу по привлечению от пяти до десяти миллионов иммигрантов в течение следующих шести лет. Российский президент превратил миграционную политику в национальный приоритет, скрепив подписью план действий и отдав распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по реализации данной концепции", - говорится в статье.

"Но, в отличие от канцлера Германии, в этот тайно подготовленный план Путин не включает никакого гуманитарного измерения. Речь не идет о приеме выходцев из стран с наибольшим числом беженцев (Сирия, Сомали, Южный Судан). Принимать будут только граждан из бывших русскоязычных советских республик: Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины, Молдовы и др.", - уточняет автор публикации.

"Никто не сомневается в целесообразности такого плана ввиду сложившейся демографической ситуации. В 2018 году население России впервые за десять лет сократилось до 146,8 млн человек, согласно официальным данным, опубликованным на прошлой неделе. Прогнозы демографов показывают, что соотношение между работающим населением и пенсионерами становится критическим", - указывает Le Temps.

"Политика правительства по стимулированию рождаемости провалилась, поэтому обеспечение экономической жизнеспособности страны способен обеспечить только приток иммигрантов. Для того, чтобы надеяться на привлечение миллионов новых граждан, потребуется предоставить более высокий уровень жизни (то есть растущую экономику и массовое создание рабочих мест), а также приложить серьезные усилия по созданию инфраструктуры. Однако экономика России продолжает падать с 2013 года, - пишет журналист. - В течение последних трех лет поток мигрантов из стран бывшего СССР уменьшается, отмечает Людмила Иванова-Швец, профессор Российского экономического университета им. Плеханова. "В странах СНГ уровень жизни постепенно улучшается, и все наиболее мобильные граждане уже уехали", - считает экономист.

"Помимо трудностей в привлечении русскоязычных иностранцев, в России существует риск вспышки ксенофобии. Подавляющее большинство иммигрантов из бывших советских республик не славяне и не православные, а мусульмане", - указывает газета.

"Социолог "Левада-Центра" Карина Пипия отмечает, что две трети опрошенных россиян поддерживают рестриктивные меры правительства России, направленные на ограничение притока приезжих", - передает автор статьи.

"Дискурс, доминирующий в СМИ, не чужд настороженности россиян, - подчеркивает Гриншпан. - Комментаторы настойчиво утверждают, что Ангела Меркель погубила Европу, приняв миллион иммигрантов мусульманской культуры".

"Линия на привлечение в Россию переселенцев из соседних государств и увеличение за их счёт числа граждан нашей страны - это, конечно, цивилизационное отступление (здесь надо называть вещи своими именами). Всю свою историю наш народ и его государства - от Великого княжества Московского до СССР - расширялись, осваивали Евразию. Теперь мы отходим к условному центру", - пишет обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

"Политолог Федор Крашенинников не верит в дальнейший рост ксенофобии или в риск политической дестабилизации страны, потому что "национализм, шовинизм и ксенофобия поощряются властью". Он сомневается в том, что этот план осуществится, потому что "Путин уже объявлял о нескольких проектах, направленных на привлечение русских в Россию, и ни один из них не сработал. Русские из бывших республик вернутся в массовом порядке только в том случае, если в странах, в которых они живут, воцарятся исламистские режимы или хаос". Что касается нерусских, то "они отправятся в те страны, где можно хорошо зарабатывать на жизнь, в России, к сожалению, это не так", - передает Le Temps.