Загадка президентского клея

"В XVIII веке многие семьи изготавливали клей самостоятельно. Некоторые рецепты предусматривали использование бычьей крови и змеиной слизи. На домашние средства делала ставку и мать первого президента США", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В родительском доме Джорджа Вашингтона, повествует журналистка Юлия Мерлот, исследователи обнаружили посуду, которая была восстановлена с помощью самодельного клея. "Чтобы узнать, из каких ингредиентов семья Вашингтонов изготавливала клей в период с 1738 по 1772 год, исследователи попытались приготовить клей по нескольким рецептам того времени. Некоторые рецепты повторить не удалось, так как такие ингредиенты, как бычья кровь или "белая слизь крупных змей", было тяжело достать". О результатах исследования, проведенного учеными из команды Мары Кактинс из Фонда Джорджа Вашингтона и Рут Энн Армитедж из Мичиганского университета, исследователи рассказали на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в феврале 2019 года, говорится в статье.

Для своих экспериментов, продолжает Мерлот, ученые использовали простые рецепты. "Клей обычно делали на основе переработанной кожи животных, сыра или смолы. В первом эксперименте ученые смешали тертый твердый сыр, молоко и гашеную известь. Потом они попробовали рецепт из переработанной кожи животных, коньяка и жженой извести, а также из пчелиного воска, смолы и извести", - пишет издание.

"Наиболее эффективным оказался сложный рецепт из кожи, коньяка, сока чеснока, бычьей желчи, различных видов смолы, уксуса, жженой извести и рыбного клея, - отмечает автор статьи. - С помощью такого клея ученые склеили разбитую детскую чашку, которая осталась целой по сей день, то есть продержалась уже более пяти лет".

Затем ученые сравнили склеенную посуду с предметами, найденными в доме Вашингтонов. Химический анализ использованного для их ремонта клея показал, что "чаще всего Вашингтоны склеивали свою посуду с помощью клея, содержащего сыр". Также для изготовления клея в семье использовались смола и пчелиный воск.

Применявшийся клей был неустойчив к теплой воде, поэтому отремонтированная посуда была непригодна для дальнейшего использования. "Возможно, мать Джорджа Вашингтона Мэри Бол Вашингтон клеила посуду, потому что испытывала к ней эмоциональную привязанность либо она являлась для нее символом статуса", - считают ученые.

При этом, отмечают исследователи, Мэри Вашингтон, вероятно, ремонтировала предметы быта собственноручно: в посуде не было обнаружено просверленных отверстий и металлических креплений, характерных для работы профессиональных мастеров. В помещениях, где жили рабы, которыми владела семья, восстановленную посуду ученые также не нашли, передает Der Spiegel.