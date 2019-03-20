Москва, Каракас, Фолькетсвиль

Венесуэла, некогда богатейшая страна Латинской Америки, переживает сегодня кризис исторического масштаба. Никто не может исключать вооруженного конфликта между президентом Николасом Мадуро и оппозицией Хуана Гуайдо. При этом оружия в стране было бы для него достаточно, пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Марио Штойбле.

"Россия наращивала вооружения социалистического государства после того, как в 2006 году США ввели эмбарго в отношении режима. По данным новостного агентства ТАСС, в период с 2005 по 2013 год Венесуэла потратила на российские танки, вертолеты и завод по производству автоматов Калашникова 11 млрд долларов", - говорится в статье.

Как стало известно изданию, из наращивания вооружений выгоду извлекла и швейцарская фирма, выступавшая в роли поставщика оборудования в сделке, заключенной Владимиром Путиным и Уго Чавесом.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении издания, "станки стоимостью в несколько миллионов франков предназначались для нового завода по производству оружия, который Россия строит в городе Маракай. Ежегодно завод должен выпускать 25 тыс. автоматов АК-103. (...) Официально завод должен быть открыт в конце 2019 года".

Станки были доставлены в Венесуэлу 20 сентября 2012 года. "Получателем груза значилось государственное оружейное предприятие Cavim. Отправителем - российская государственная экспортная компания "Рособоронэкспорт". Поставщиком - фирма Galika AG, зарегистрированная в городе Фолькетсвиль, кантон Цюрих", - сообщает издание.

"Евросоюз ввел эмбарго в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года, Швейцария последовала за ним в марте 2018 года. Но Венесуэла не была рядовым экспортным рынком уже в 2012 году, - отмечает Штойбле. - При Чавесе Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) считал страну "очень нестабильной", а опасность эскалации ситуации там расценивалась как "значительная и вызывающая беспокойство". Поэтому экспорт военной техники был сильно ограничен, а с 2000 года, как пишет представитель SECO, допускалась поставка лишь запасных частей для флота".

Станочное оборудование не является военной техникой и, насколько известно изданию, также не попадает под определение товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В SECO на запрос издания ответили, что "никогда не слышали об этой сделке", говорится в статье.

Однако, отмечает Штойбле, и в SECO, и в Национальном совете Швейцарии должны были знать о сделке, ведь застраховала ее государственная компания по страхованию экспортных рисков SERV.

Политически значимые сделки SERV рассматривает вместе с Секретариатом по экономическим вопросам, который затем принимает решение о подключении к рассмотрению сделки Национального совета. "Если SERV видит, что оборудование должно быть поставлено оружейной компании из авторитарного государства с критической ситуацией с соблюдением прав человека, то консультируется по поводу одобрения сделки с SECO, уточняя политическую значимость вопроса", - подчеркнули в SERV.

Однако, продолжает журналист, в данном конкретном случае этого не произошло. В SERV якобы вообще не заметили, что станки предназначались для венесуэльского оружейного концерна. При этом название компании Cavim расшифровывается как "Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares", то есть "военно-промышленная компания Венесуэлы", отмечается в публикации.

Швейцарские политики, пишет издание в заключение, раскритиковали SERV за то, что компания не распознала "взрывоопасность" сделки. "Недопустимо, что Россия и Венесуэла совершают с участием Швейцарии сделки по вооружению, а правительство об этом ничего не знает", - заявила глава фракции Консервативно-демократической партии Швейцарии Розмари Квадранти.