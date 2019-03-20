Немецкий пленник Мадуро и связь с Лавровым

"Билли Сикс провел четыре месяца в венесуэльской тюрьме. После своего возвращения он обвиняет немецкое правительство в том, что оно не участвовало в его освобождении. Помогло ему российское правительство", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Журналиста Сикса обвинили в Венесуэле в шпионаже и попытке организовать восстание. Организация "Репортеры без границ" посчитала обвинения необоснованными и неоднократно требовала освободить репортера, пишет автор статьи Алексей Хок.

На конференции, которую Билли Сикс и его отец Эдвард Сикс провели в первый же день после возвращения журналиста, они обвинили правительство Германии в том, что оно не выразило протест против ареста репортера. Они намерены в судебном порядке доказать, что это было противозаконно. "По их словам, представитель немецкого посольства в Каракасе посетил Сикса в тюрьме только спустя два месяца после его ареста. Немецкий МИД не смог предоставить ему адвоката и даже доставить в тюрьму медикаменты. МИД ФРГ отрицает обвинения в недостаточной помощи и указывает, что сотрудники посольства посещали Сикса четыре раза, а посол Даниэль Кринер еще в ноябре выразил венесуэльскому МИД протест против его ареста. Эдвард Сикс называет это заявление ложью", - говорится в статье.

Благодарен отец другим, а именно организации Espacio Público, немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, который, по его словам, добился освобождения его сына.

"Петр Бистрон является депутатом бундестага от партии АдГ. Его жена Степанка около 20 лет назад работала в консульстве Чехии в Бонне, где она познакомилась с одним российским дипломатом, - повествует издание. - Сегодня он работает в Вене. (...) Жена Бистрона попросила своего старого знакомого о помощи".

По ее собственным словам, госпожа Бистрон направила своему российскому знакомому письма родителей Билли Сикса и письмо с просьбой об освобождении журналиста, составленное на русском языке ее мужем. "В одностраничном письме, с которым удалось ознакомиться Die Welt, депутат АдГ указывает на "бескомпромиссную позицию", которую представлял Сикс в своих статьях и из-за которой, по мнению его родителей, правительство ФРГ не побеспокоилось об их сыне", - передает Хок.

В своем письме Бистрон поясняет, что он имеет в виду под "бескомпромиссной позицией". "Он упоминает пребывание Сикса на Донбассе и его попытки найти ошибки в "официальной версии Запада" о том, что Россия несет ответственность за крушение самолета MH17", - говорится в статье.

"Бистрон взывает и к чести России: арест Сикса в Венесуэле якобы ставит и других "независимых журналистов" перед вопросом о том, имеет ли смысл представлять российскую точку зрения, если Россия не может им помочь".

"14 марта российский министр иностранных дел встретился в Вене со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой - день спустя журналист был освобожден в Каракасе", - указывает издание.

Российский МИД подтвердил немецкому новостному агентству dpa, что Лавров вступился за немецкого журналиста. Немецкий МИД ситуацию не прокомментировал.

Билли Сикс, отмечает Die Welt в заключение, работает в правоконсервативных СМИ.