Те места, куда коронавирус не пройдет

"Есть люди, которые совершают планирующий полет на высоте 400 км, прячутся в глуби океанов, зимуют в Антарктиде или совершенно лишены связи с миром... Кто эти мужчины и женщины, способные ускользнуть от вируса?" - пишет журналист Le Figaro Шарль Лекюрье.

"(...) На международной космической станции находятся три астронавта... При взгляде сверху мы кажемся им невидимыми, как микробы, далекие от их мира... Они проносятся над Землей на высоте 400 км со скоростью 27 000 км/ч. Живут эти трое на борту международной космической станции. В настоящее время на орбите они являются единственными астронавтами. Это командир экспедиции МКС-62 россиянин Олег Скрипочка, находящийся на орбите 176 дней, а также американцы Эндрю Морган (243 дня на орбите) и Джессика Меир (176 дней). Они взлетели в июле и сентябре 2019 года, задолго до появления коронавируса. Их возвращение запланировано на 17 апреля 2020 года на борту корабля "Союз МС-15", - говорится в статье.

"(...) На атомных подводных лодках где-то на глубине 300 метров находятся 110 подводников. Предполагается, что они постоянно готовы ответить на все атаки, их считают последней гарантией от всех нападений на наши жизненно важные интересы, независимо от их происхождения и формы. (...) Сменяющие друг друга на дне морей подводные лодки должны оставаться необнаруживаемыми. Их экипаж отрезан от мира; подводники могут получать от своих семей сообщения только в 40 слов в неделю, проверенных командиром. До них не дойдут никакие тревожные или плохие новости, способные подорвать их моральный дух. В среднем, продолжительность миссии в их стальном коконе длится 70 дней", - отмечает журналист.

"(...) В Антарктике, окруженной Южным океаном, присутствуют 1500 ученых и логистов, объединенных в примерно пятьдесят баз. (...) Летний период работы длится примерно 6 месяцев, зимний - примерно 12 месяцев. Контракты возобновляются в ноябре-декабре, в зимний период возвращение невозможно", - указывает Le Figaro.

"(...) Менее 10 000 человек принадлежат к сотне "неконтактных" народов, разбросанных по всему миру. У них нет мирных контактов с представителями доминирующего общества. Более того, они этого не хотят! (...) На Адаманских островах Индийского океана проживает коренной народ сентинельцы, численность которых оценивается в 150 человек, они решительно сопротивляются любым попыткам контактов с ними. (...) Другие племена, такие как Яли или Дани, живут в недоступных горах Новой Гвинеи. Но большинство из них находятся в Амазонии в Бразилии или на перуанской территории, например, племя Машко-Пиро", - сообщает издание.