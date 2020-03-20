Можно ли сделать этический выбор, когда отделения реанимации переполнены?

"(...) Как наши системы здравоохранения справятся с эпидемией? В случае нехватки коек или оборудования для реанимации будут ли больницы в Швейцарии, Франции, Испании - так же, как в Италии - вынуждены выбирать между пациентами, которых они могут - или не могут - реанимировать?", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Флоранс Розье.

"Давайте проясним ситуацию: если в какой-то момент мы будеи вынуждены делать выбор, то этот выбор не будет этичным. Единственное, что является этичным в ситуации абсолютного ограничения - это попытаться свести к минимуму посягательства на этику", - подчеркивает Пьер Дельма-Гойон, судья и член Национального консультативного комитета Франции по этике (CCNE), который 13 марта обнародовал свои рекомендации по этому вопросу.

"(...) В Швейцарии, как и во Франции, "чтобы избежать этого, были приняты два типа мер", - утверждает Самиа Херст, доктор и профессор биоэтики в Женевском университете. С одной стороны, речь идет об ограничении социальных контактов с тем, чтобы уменьшить число инфицированных: отсюда закрытие школ, университетов, ресторанов и театров, роды в домашних условиях... С другой стороны, "у больниц было время, чтобы подготовиться. Они увеличили свои возможности для приема пациентов с COVID-19 ", добавляет она.

"Если, несмотря ни на что, эпидемическая волна раздулается до того, что больницы окажутся переполнеными, то CCNE рекомендует создавать "ячейки этической поддержки" во французских больницах. По мнению Пьера Дельмас-Гойона, эти органы, состоящие из научных экспертов и представителей гражданского общества, могли бы "морально поддержать или избавить от очень тяжелого бремени медицинские бригады", позволив при этом принять "приемлемые для общества" решения".

"В этом отношении Швейцария идет на шаг впереди, - говорится в статье. "В течение многих лет во всех наших университетских и кантональных больницах была служба этической медицинской поддержки. В состав этой службы входят также представители гражданского общества", - указывает Самиа Херст. Многие службы "организуются для того, чтобы справиться с эпидемией COVID-19".

"Чтобы снизить риск произвола, никакое решение не должно приниматься одним человеком. На этом пункте настаивала статья, опубликованная в British Medical Journal 9 марта, дабы "гарантировать последовательность, справедливость и прозрачность" решений.

"(...) Даже в обычные времена службы интенсивной терапии устанавливают очередность оказания помощи пациентам", - говорит специалист по этике. (...) "Во времена чрезвычайной медицинской ситуации эти параметры ужесточаются. Но мы продолжаем основываться на краткосрочном прогнозе каждого пациента. Параметры одинаковы для всех, независимо от социального статуса, религии, места жительства...".

"(...) Возраст - "это щекотливый вопрос", признает специалист по этике. "Если все пациенты старше определенного возраста, достаточно больные для того, чтобы нуждаться в интенсивной терапии, умирают независимо от того, что с ними делают, тогда становится морально оправданным использование такого параметра, как возраст, но только в качестве прогностического маркера".

"(...) В случае возникновения эпидемии "существует много неопределенностей", указывает Херст. Поэтому имеющиеся данные должны обновляться по мере развития знаний. В этом отношении бесценную помощь оказывают цифровые технологии", - резюмирует Le Temps.