20 марта 2020 г. Антон Трояновский | The New York Times "Не просто кризис: коронавирус - это тест для путинского полицейского государства" "Для становящегося полицейского государства Владимира Путина коронавирус - неожиданная генеральная репетиция. На фоне того, как российский президент консолидировал власть, полиция и службы безопасности потратили годы на совершенствование своих возможностей, от средств распознавания лиц до методов контроля толпы. Теперь распространение вируса обеспечивает неожиданную проверку этих возможностей - и крайне важную возможность для Путина заручиться поддержкой его жестких мер", - пишет The New York Times. "(...) Для борьбы с вирусом Россия предпринимает шаги по ограничению личных свобод, которые во многом отражают те, которые были недавно приняты западными демократиями. По всей стране были закрыты школы, музеи и театры, а в Москве и других городах запрещены собрания более 50 человек. Теперь любой, кто прибывает из-за границы, должен пройти карантин. Но для России эти шаги имеют дополнительное значение: они дают возможность Путину продемонстрировать взволнованному обществу эффективность управления жесткой вертикали власти и сильного централизованного государства", - указывает автор публикации Антон Трояновский. "Чрезвычайное положение является счастливым временем для любых правоохранительных органов", - говорит Екатерина Шульман, политолог и бывший член путинского совета по правам человека. Говоря о ставках Кремля в то время, как он лавирует в кризисной ситуации, она добавила: "С одной стороны, тебя считают защитником и спасителем. С другой стороны, ты можешь стать фокусом центром недовольства". (...) "Предстоящие недели, как представляется, будут иметь критическое значение для Путина, который пытается зацементировать свою власть. (...) Способность правительства контролировать вспышку коронавируса станет проверкой для его аргумента о том, что Россия нуждается в его неизменном лидерстве во время кризиса", - говорится в статье. "Чиновники связывают относительно низкую статистику (...) с жесткими карантинными усилиями и действиями правительства в конце января по закрытию границы с Китаем. Но многие россияне считают, что общее число заболевших намного выше, а некоторые приводят сравнения с чернобыльской ядерной катастрофой 1986 года, когда советское правительство не спешило признавать масштабы проблемы. "Все говорят: "О, это опять Чернобыль", - сказала 26-летняя журналистка-фрилансер Анна Филиппова в интервью в московском книжном магазине. - Мы знаем, что правительство снова будет лгать, и мы не узнаем истины, поэтому мы чувствуем себя очень растерянными, потому что, возможно, они недооценивают ситуацию, а, может, переоценивают - никто не знает". "Путин упомянул коронавирус на прошлой неделе во время своего неожиданного появления в нижней палате парламента, чтобы поддержать предложение дать ему возможность баллотироваться на два дополнительных шестилетних срока после истечения его нынешнего срока полномочий в 2024 году. По его словам, болезнь является одна из многих текущих неопределенностей, которые показывают, что России нужна стабильность, которую представляет ее руководство", - напоминает газета. "Чтобы справиться со вспышкой, российские власти внедряют расширяющийся набор инструментов наблюдения - и хвастаются им перед общественностью", - пишет газета, рассказывая о системе распознавания лиц, которая позволяет властям ловить людей, игнорирующих приказы о соблюдении домашнего карантина. (...) "То, что это означает на практике, напугало некоторых москвичей, но успокоило других. 30-летний Артем, работающий в медиаиндустрии и попросивший не называть его фамилию, разделяет и то, и другое мнение, - рассказывает газета. - Он вышел из своего дома, чтобы вынести мусор, через два дня после получения приказа о карантине, так как вернулся из Милана, рассказал он в интервью. Два дня спустя полицейские пришли к нему домой с официальным отчетом полиции и распечаткой с фотографией из его паспорта вместе с фотографией, сделанной камерой наблюдения. "С одной стороны, это беспокоит, потому что кто знает, как они могут использовать это в будущем, - сказал Артем, которому сейчас грозит судебное разбирательство и штраф, рассуждая о технологии распознавания лиц в Москве. - С другой стороны, если это поможет им находить настоящих преступников, я думаю, что это хорошая вещь". "Между тем российские власти просигнализировали, что связанное с вирусом наступление властей может также повлиять на свободу выражения мнений. Российский медиа-регулятор Роскомнадзор предупредил в среду, что к информационным агентствам и веб-сайтам, распространяющим ложную информацию о вирусе, будут применены самые жесткие меры, в том числе аннулирование их лицензий", - говорится в публикации. (...) "Для авторитарного государства этот коронавирус это рай, - считает один западный дипломат в Москве, потому что ситуация позволяет тестировать инструменты наблюдения и контроля, которые могут быть использованы в будущем для противодействия общественным волнениям. - В следующий раз, когда они потребуются, их просто снова вытащат из шляпы". "Однако неконтролируемая вспышка эпидемии подорвет не только общественное доверие к Путину, но и два ключевых события в кремлевском календаре: общественное голосование 22 апреля, подтверждающий продолжение правления Путина, и праздничные мероприятия, запланированные на 9 мая в честь 75-ой годовщины победы над нацистской Германией. А резкое снижение цен на нефть на фоне резкого падения мирового спроса высветило экономическую уязвимость России. Ее валюта, рубль, упала более чем на 20% по отношению к доллару за последние три недели до самого низкого уровня за последние четыре года". Путин лично предупредил россиян в среду, что теперь необходимо больше послушания. "Вот этот известный русский "авось" в данном случае абсолютно непригоден, его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность и дисциплинированность", - заявил Путин, посещая Крым. "В других странах бывшего Советского Союза лидеры также применяют все более жесткие методы контроля над населением", - констатирует The New York Times, приводя в пример опыт Казахстана и Украины. (...) В написании статьи приняли участие София Кишковски, Иван Нечепуренко, Олег Мацнев и Мария Вареникова. Источник: The New York Times