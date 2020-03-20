В Калифорнии граждане атакуют оружейные магазины

"Сан-Франциско первым в Америке запретил своим гражданам выходить из дома в связи с коронавирусом. Граждане атакуют супермаркеты - и оружейные магазины", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Без письменного разрешения разрешается покидать дом для занятий спортом и покупок - но даже такого распоряжения в Соединенных Штатах никогда не было", - отмечает журналистка Мари-Астрид Лангер.

"Охранники пускают людей в магазины лишь группами. (...)Макароны, рис, вода, мука - все раскуплено, - повествует автор статьи. - У витрин покупатели складывают в свои тележки целые лотки с яйцами, по пять десятков. В стране, где супермаркеты чаще всего работают круглосуточно, люди внезапно стали беспокоиться за свое пропитание".

При этом очереди выстраиваются не только перед супермаркетами, но и перед оружейными магазинами. "Я не верю правительству в том, что оно возьмет корона-кризис под контроль, - говорит мужчина, почти три часа стоящий в очереди в оружейный магазин в городе Пасифика. - Разразится хаос и паника, как в супермаркетах. Я должен иметь возможность защитить себя, если это произойдет".

"По словам мужчины, он давно хотел приобрести оружие, кризис вокруг коронавируса наконец дал ему повод. (...) Калибр оружия должен быть достаточно большим, "тебе нужно оружие, которое сразу же повалит агрессора, даже если он высокий и бдительный".

"Похожая ситуация наблюдается в оружейных магазинах по всей Калифорнии. Продажи высоки как никогда, сказали несколько владельцев магазинов в интервью изданию San Francisco Chronicle, запасы оружия распроданы. "Люди чувствуют, что должны быть готовыми к защите своего дома, если ситуация с коронавирусом станет серьезной", - цитирует газета одного продавца из Саннивейла".

"Впрочем, неясно, должны ли оружейные магазины вообще работать, ведь, согласно распоряжению, должны быть открыты лишь "жизненно важные магазины", - отмечает издание.

"Службы по доставке продуктов, например, от Amazon, стали в городе подарком с небес - но они так перегружены, что уже несколько дней там невозможно сделать заказ на ближайшие недели. Онлайн-гигант намерен нанять по всей стране 100 тыс. дополнительных сотрудников, чтобы справиться с возросшим спросом".

"Лишь в одном пункте в Сан-Франциско ничего не поменяло: на тротуарах и в подъездах по всему городу сидят бесчисленные бездомные. (...) Как демократические, так и республиканские правительства уже несколько десятилетий пытаются решить проблему беспризорности. По иронии судьбы помочь в этом может пандемия коронавируса: губернатор Гэвин Ньюсом объявил об аренде номеров в отелях, а также о покупке 1300 жилых вагончиков для размещения там 108 тыс. бездомных с улицы, у которых наблюдаются симптомы заболевания".

По словам жительницы штата Монтана, то, что хорошо функционирует в Сан-Франциско, не сработало бы в сельских регионах Америки: "В Монтане люди взялись бы за оружие, если государство приказало бы им сидеть дома". В центральной части страны американцы слишком сильно любят свою свободу - и там слишком велико недоверие к правительству, передает Neue Zürcher Zeitung.