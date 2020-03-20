Езда на велосипеде поможет защититься от инфекции

"Как соблюдать "социальную дистанцию" на дорогах? Предпочтительно передвигаться на автомобиле или велосипеде. При этом у езды на велосипеде есть явное преимущество, и оно связано не только с климатом: велосипед вдвойне защищает от инфекций", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Тот, кто избегает автобусов и электричек, уменьшает риск заражения, так как коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем на близком расстоянии, поясняет пульмонолог Михаэль Баршок из Федерального союза пульмонологов, сомнологов и экспертов по респираторной медицине. По его словам, шанс подхватить инфекцию во время передвижения на велосипеде приблизительно равен "нулю", - передает издание.

"Велосипедисты не только автоматически соблюдают дистанцию, но и подвержены меньшему риску заразиться вирусом при контакте с различными поверхностями. Согласно одному из исследований, возбудитель продолжает жить на поверхностях и, возможно, оставаться заразным до девяти дней. Поэтому каждый поручень в общественном транспорте потенциально опасен", - говорится в статье.

"В период эпидемии коронавируса езда на велосипеде имеет и еще одно значение: она может выполнять профилактическую функцию. Тот, кто регулярно ездит на велосипеде, понижает кровяное давление - в случае, если страдает гипертонией. Двигаться необходимо и диабетикам, рекомендует пульмонолог Баршок. Диабет и сердечно-сосудистые заболевания, независимо от возраста, относятся к фоновым заболеваниям, которые повышают риск тяжелого течения болезни Covid-19, пишет на своем сайте Институт Роберта Коха".

"Но и на людей без фоновых заболеваний езда на велосипеде может оказывать положительный эффект: при занятии видами спорта, повышающими выносливость, тренируются мышцы легких. К тому же при передвижении на велосипеде улучшается вентиляции легких и их кровоснабжение. "Вы дышите интенсивнее, а значит, хорошо очищаете свои легкие. Это оптимально с точки зрения защиты от вируса", - говорит Баршок".

По словам пульмонолога, особо высокому риску заражения коронавирусом подвержены пациенты с хронической обструктивной болезнью легких, зачастую это курильщики. "Если посмотреть на данные из Китая, мужчины, которые курят и страдают хронической обструктивной болезнью легких, являются группой пациентов, наиболее подверженной риску заражения". В случае заражения Sars-CoV-2, смертность среди них составляет около 58%".

Для таких людей езда на велосипеде особенно полезна, ведь другие виды спорта, развивающего выносливость, для них недоступны, так как требуют слишком много усилий, передает Der Spiegel.