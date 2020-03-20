Эксперимент, который может стоить тысячи жизней

"В эти дни многие жители Нидерландов чувствуют себя невольными участниками рискованного эксперимента, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Ведь в борьбе с коронавирусом их правительство действует иначе, чем другие государства. Оно официально придерживается теории коллективного или группового иммунитета. Согласно ней, среди наиболее стойкой части населения должно заразиться максимальное количество людей, чтобы затем сформировать своего рода "защитную стену" для пожилых и слабых людей, которые до этого должны быть изолированы. "Мы можем замедлить распространение вируса и одновременно под контролем сформировать групповой иммунитет", - заявил премьер-министр Марк Рютте в понедельник в своем обращении к нации".

"Концепция коллективного иммунитета пришла из Великобритании, ее энергично отстаивал Патрик Воллэнс, научный советник британского правительства. Сначала ее поддержал и премьер Борис Джонсон, однако дистанцировался от идеи после массивной критики. Рютте в свою очередь представляет ее как преобладающее научное мнение. (...) Наиболее ярым ее сторонником считается Яап ван Диссель, главный вирусолог Национального института по вопросам общественного здравоохранения и окружающей среды. "Идея такова: мы хотим под контролем распространить вирус среди тех, у кого с ним будет мало проблем", - сказал ван Диссель по телевидению".

"Всемирная организация здравоохранения считает такую идею опасной. С одной стороны, она основывается на предположении, что после выздоровления у зараженных людей сформируется иммунитет, однако это пока не доказано. "У нас недостаточно знаний о логике этого вируса", - сказала представительница ВОЗ Маргарет Харрис. С другой стороны, без существенных мер из-под контроля может выйти ситуация в больницах. Сегодня в Нидерландах имеется немногим больше 1 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии при населении в 17 млн человек. (...) Ситуация может оказаться как в Италии, предостерегает микробиолог Роел Коутинью. Для формирования группового иммунитета должны быть заражены как минимум 60% населения. При этом, по подсчетам иммунологов, количество умерших от коронавируса людей составит в Нидерландах от 40 тыс. до 80 тыс. человек", - говорится в статье.

В то время как представители других партий хвалят Рютте, а в СМИ сохраняется подозрительная тишина, серьезная критика слышна только со стороны правых политиков. "Мы должны сейчас же отказаться от этой безумной идеи группового иммунитета, - написал в "Твиттер" Тьерри Баудет. - Она приведет к большому, большому числу заболевших и умерших".

В среду Рютте был вынужден сделать заявление. "Групповой иммунитет никогда не был целью его правительства, заявил он в парламенте. Но в долгосрочной перспективе он может стать результатом. Цель заражения людей ни в коем случае не преследуется. Задача скорее состоит в том, чтобы "отделения интенсивной терапии были в состоянии справиться с количеством больных, чтобы пожилые и уязвимые люди были защищены", - передает Süddeutsche Zeitung.