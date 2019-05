20 мая 2019 г. Ник Хопкинс и Люк Хардинг | The Guardian Подозреваемые в отравлении Скрипаля получили загадочный звонок после атаки "Россиянам, подозреваемым в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, позвонили по телефону после того, как они вернулись в Лондон в день предполагаемой атаки, что повышает вероятность того, что в операции свою роль сыграла резервная группа. Одна из теорий, рассматриваемых следователями, заключается в том, был ли звонок, о котором ранее не сообщалось, сигналом о том, что операция прошла успешно", - передает The Guardian/ Насколько известно, следователи просеивают улики, заставляющие предположить, что подозреваемые - Анатолий Чепига и Александр Мишкин - возможно, действовали не в одиночку. "Чепига и Мишкин вылетели из Москвы в Лондон в пятницу, 2 марта, прошлого года, под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Они отправилась в Солсбери на следующий день и снова вернулась в город в воскресенье, 4 марта", - напоминает издание. "Детективы утверждают, что они нанесли нервный смертельный агент "Новичок" на дверную ручку дома Скрипалей и сели на обратный поезд в Лондон. Как сообщили источники The Guardian, они вернулись в свой отель на Боу-роуд в восточном Лондоне. Именно там они получили невыясненный телефонный звонок, указал источник. Вскоре после звонка они отправились в аэропорт Хитроу, чтобы сесть на рейс в 22:30 обратно в Москву". "Одна теория заключается в том, что они ждали, чтобы узнать, была ли атака успешной, и телефонный звонок стал сигналом, который сообщил, что так и было, - отметил источник. - Это могло быть подтверждением, которое позволило им направиться в аэропорт". "Неясно, связан ли этот звонок с другим российским офицером ГРУ, Денисом Сергеевым, который прилетел в Лондон из Москвы за несколько часов до своих двух коллег, - передает The Guardian. - Он использовал вымышленное имя Сергей Федотов. Сергеев вылетел обратно в Москву днем в воскресенье, 4 марта. Он не приехал на забронированный рейс и вместо этого отправился в Россию через Рим". "Следователи работают над предположением, что Скрипаль, вероятно, находился под наблюдением россиян в субботу 3 марта, когда он забрал свою дочь Юлию из аэропорта Хитроу и поехал с ней на машине обратно в Солсбери", - говорится в статье. Также, по информации The Guardian, полиция пытается разобраться в еще одной важной проблеме: детективы так и не смогли определить, как флакон с "Новичком", найденный в мусорном баке в Солсбери почти через четыре месяца после нападения на Скрипалей и повлекший за собой смерть местной жительницы Дон Стерджесс, которая нанесла его на запястья, думая, что это духи, оказался там. Источники признают, что "некоторые детали не состыкуются". "У нас пока нет ответов на все вопросы, - сказал источник, знакомый с уголовным расследованием. - Теории о третьем человеке или второй команде нельзя сбрасывать со счетов. Но есть некоторая степень неопределенности". "Флакон был обнаружен местным жителем Чарли Роули, который подарил его Стерджесс в качестве подарка. Она умерла от воздействия химического вещества спустя дни", - говорится в статье. "Бак, в котором был обнаружен флакон, регулярно опорожнялся, поэтому представляется немыслимым, что он пролежал там с марта, - указал источник. - Также существует некоторая путаница относительно того, был ли флакон запечатан, когда его нашли". "Полиция не может быть полностью уверена, что флакон "Новичка", отравившего Дон Стерджесс, использовался против Скрипалей". "Данные о передвижениях, полученные сайтом расследований Bellingcat, показывают, что (...) Мишкин и Чепига забронировали два обратных рейса в Москву - рейс "Аэрофлота", на котором они улетели после выходных в Солсбери, и такой же рейс на следующий день, в понедельник, 5 марта. Эти бронирования подтверждают теорию о том, что офицеры ГРУ отправились домой только после того, как узнали, что их миссия прошла успешно", - пишет британская газета. - Пара провела две ночи в отеле CityStay на Боу-роуд. Позже полиция обнаружила небольшие следы "Новичка" в номере, где они останавливались". Источник: The Guardian