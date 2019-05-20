Курц: Австрийская партия свободы нарушила правила приличия, которых требует правительственная деятельность

Спустя почти полтора года после его избрания и за неделю до выборов в Европарламент канцлер Австрии Себастьян Курц (Австрийская народная партия, АНП) положил конец коалиции, сформированной совместно с Австрийской партией свободы (АПС). Причиной стал скандал вокруг публикации видео с участием лидера ультраправой партии Хайнца-Кристиана Штрахе, где он выражает готовность плести подозрительные связи с так называемой родственницей российского олигарха. Интервью с Себастьяном Курцем публикует Le Monde.

"Несмотря на довольно продуктивную деятельность федерального правительства, отдельные члены команды АПС нарушили правила приличия и порядочности, которых требует правительственная деятельность. Поэтому как только был нарушен опасный предел, я прекратил сотрудничество с правительством", - сказал Себастьян Курц.

"По поводу видео о связях между АПС и Россией нам необходимо получить полное разъяснение от какого-либо независимого учреждения. Как в отношении уголовной квалификации заявлений, содержащихся в видео, так и происхождения этого видео", - продолжил канцлер.

"Евросоюз является величайшим достижением XX века. Это истинный успех. Мы должны действовать так, чтобы он продолжил свое развитие в XXI веке. Я борюсь за то, чтобы левые или крайне правые не захватили в нем власть. Их проекты угрожают ЕС. В качестве центристской силы, с помощью Австрийской народной партии и Европейской народной партии я стремлюсь к тому, чтобы Европа преобразовалась. Я хотел бы видеть новый европейский договор, ставший обновлением Лиссабонского договора. Евросоюз должен раз и навсегда извлечь уроки из финансового и миграционного кризисов", - считает Курц.

"Австрия входит в число стран Европы, которые принимают наибольшее количество мигрантов по отношению к числу жителей. Но идея системы распределения мигрантов в Европе не срабатывает. Мы обсуждаем это годами. Лучше вкладывать средства в защиту наших границ, в борьбу с контрабандистами и в совместную африканскую политику, которая улучшит условия жизни в странах происхождения", - полагает канцлер.

"Франко-германские отношения проходят различные фазы. Важно, чтобы они функционировали в интересах этих двух стран и всей Европы. Однако Евросоюз - это нечто большее, чем просто дополнение к нескольким крупным государствам-членам. Мы должны найти правильный принцип взаимодействия между нами. Состояние франко-германских отношений волнует меня куда меньше, нежели то, что некоторые государства ощущают себя европейцами второго сорта. У стран Центральной Европы иногда создается впечатление, что с ними обращаются так, будто они сначала нуждаются в воспитании. И что страны Запада якобы морально выше. Это оказывает негативное влияние. Мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить раскол в Европе, а не углублять его. Европейцы могут быть сильными, только если они объединены", - заявил Курц.

"Рассуждения о распределении богатств в Европе, когда излишки одних оказываются дефицитом для других, ошибочны. Когда одна страна успешна, то это происходит не за счет ее соседей. Нашими двумя основными торговыми партнерами являются США и Россия. Когда мы ведем с ними торговлю, это никого в Европе не ставит в неблагоприятное положение. Если наша экономика является инновационной, то наши соседи от этого только выигрывают, например, австрийские предприниматели имеют возможность инвестировать в Балканские страны и создавать там рабочие места", - указал канцлер.