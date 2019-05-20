Французский банкир Филипп Дельпаль, находящийся в тюрьме в Москве в течение трех месяцев, может быть освобожден

"Вмешательство политиков, вступление в борьбу фигур делового мира, встречи и телефонные звонки сверху... Множится число инициатив, направленных на то, чтобы добиться выхода из тюрьмы в Москве французского банкира Филиппа Дельпаля, вовлеченного в дело Baring Vostok. Начиная с 14 февраля, финансовый директор старейшего и уважаемого российского инвестиционного фонда находится под арестом в предварительном заключении, его семье запрещено его посещать. Как и американский основатель Baring Vostok Майкл Калви и четыре сотрудника или партнера фонда, Филипп Дельпаль обвиняется в мошенничестве на сумму не менее 33 млн евро", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Николя Рюиссо

"На суде во вторник, 21 мая, дело не будет рассматриваться по существу. В четвертый раз адвокаты Филиппа Дельпаля попытаются превратить предварительное заключение в домашний арест. Их предыдущие запросы и апелляции были отклонены, в то время как в принципе коммерческий спор, лежащий в основе дела, не должен быть предметом уголовного разбирательства с длительными задержаниями. Путаница тем более велика, что 11 апреля Майкла Калви отпустили под домашний арест. С тех пор возникают сомнения по поводу причин такой разницы в обращении между боссом и его финансовым директором: оказать давление на двух человек путем удержания одного дома, а другого в тюрьме? Разделить их с тем, чтобы сильнее ослабить Baring Vostok?" - задумывается автор статьи.

"Освобождение Калви должно было помочь убедить судью освободить Дельпаля", - сообщил Le Monde один из защитников француза, который настроен умеренно оптимистично и готов представить в суде новые документы, призванные доказать его невиновность.

"Но все знают, что решение принято в другом месте, намного выше. Достаточно только одного телефонного звонка судье..." - предупреждает источник, близкий к Филиппу Дельпалю.

"Владимир Путин, который не может или не хочет противоречить решениям правоохранительных органов, всегда отвечает расплывчато", - отмечает журналист. "Он признает экономическую важность дела, но напускает туману", - говорит один из французов, присутствовавших на одной из встреч Путина с предпринимателями. "Его ответ короткий и смягченный...", - признается и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который 14 марта прямо выразил кремлевскому лидеру свою обеспокоенность. Вместе с другими либеральными российскими экономическими деятелями он выступил в защиту Baring Vostok и тревожится по поводу инвестиционного климата накануне Петербургского международного экономического форума, "русского Давоса", который состоится 6-7 июня", - пишет Le Monde.

"Вместо разговоров об инвестициях мы рискуемперейти на разговоры о несчастьях Baring Vostok! Нам в России нужно больше прозрачности и меньше вмешательства со стороны сил правопорядка. Это дело является полной противоположностью", - сердито говорит Александр Шохин. Подобно бывшему министру финансов Алексею Кудрину и генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, он теперь опасается отрицательного влияния этого дела на зарубежных партнеров, столь необходимых для активизации застрявшего на дороге двигателя экономического роста", - резюмирует Рюиссо.