Стив Бэннон: "Выборы в Европарламент станут землетрясением"

Бывший советник Дональда Трампа по стратегическим вопросам, который хочет объединить европейских популистов, дал интервью французскому изданию Le Parisien.

"В мае 2017 года, два года назад, Макрон одержал большую победу над Ле Пен. Он сделал это посредством ставки на глобализм. Популистское повстанческое движение было остановлено Макроном, которого выбрала "система". Популистское национальное восстание казалось оконченным. Но на следующих выходных у вас будет ситуация, когда Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж могут возглавить три из четырех крупнейших партий в Европарламенте. За эти два года все изменилось", - сказал Бэннон.

"Не подумайте, что речь идет о реванше! Но с помощью Сальвини, Ле Пен и Орбана теперь возникает структурированная альтернатива. Ле Пен права: политика теперь уже структурируется не между правыми и левыми, а между теми, кто считает, что следует выйти за пределы национального государства, и теми, кто считает его большой ценностью. Так что на следующей неделе у людей будет реальный выбор", - указывает Бэннон.

"У всех людей, собравшихся на популистском митинге в Милане, есть много общего. Возможно, в реальности гораздо больше общего, чем у тех, кто поддерживает Соединенные Штаты Европы. Поскольку я не вижу, чтобы они вместе собирались на большом объединительном митинге. Выборы в Европарламент станут землетрясением", - предсказывает собеседник издания.

"Я никогда не давал денег "Национальному объединению" и никто никогда меня об этом не просил. Я неофициальный консультант, мне не платят. Даже с Трампом я сотрудничал на общественных началах. С другой стороны, я делаю замечания определенным сторонам и даю советы по привлечению инвестиций", - пояснил бывший советник Трампа.

"Моя роль - устанавливать связи, давать общие советы. Например, я подал "Национальному объединению" идею о том, что Макрон организовал референдум о себе самом. Они уже понимали это, но я поговорил с ними на эту тему", - отметил Бэннон.

"То, что делает Марин Ле Пен - исключительно, она проявила большую силу духа, чем любой другой политик. Самое сложное в жизни - получить удар и подняться после этого. Она поменяла название своей партии "Национальный фронт" на "Национальное объединение", она изменила свою позицию по экономике, она совершила "ребрендинг" (подправила свой бренд). Это нечто экстраординарное", - считает Стив Бэннон.

"Марин Ле Пен вновь подняла свою партию. Она будет невероятным кандидатом, если решит выдвинуться на президентских выборах. Если Макрон не победит 26 мая, то французская политика будет пересоздана заново. Гонка за президентство начнется на следующий день после выборов в Европарламент! У вас будет более длительная кампания, чем в Соединенных Штатах", - с усмешкой сказал бывший советник Трампа.

"Моя теория заключается в том, что политические идеи движутся как рынки капитала. Вот почему я провожу так много времени в Европе. Трамп не был бы избран президентом, если бы не "Брекзит". Это дало ему определенный толчок. Если популисты получат более 30% на выборах в Европарламент, это также послужит импульсом, который поможет Трампу в президентской кампании 2020 года", - резюмирует собеседник издания.