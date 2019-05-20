В Екатеринбурге люди протестуют против строительства храма - и тем самым против политики, которая не считается с желаниями граждан

"Протесты в крупном городе Екатеринбург против строительства церкви являются примером новой формы гражданского протеста в России, - отмечает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung . - Государство нередко беспомощно - как раз потому, что требования зачастую не являются напрямую политическими".

"Большинство демонстрантов возмущены не строительством церкви для святой покровительницы города, - указывает журналист Маркус Акерет. - Они протестуют против того, чтобы ее строили в популярном городском парке. (...) Они оказывают сопротивление самоуверенной церкви и политике, которые не считаются с желаниями граждан, высмеивая и дискредитируя их, называя "пятой колонной Запада" и проклятыми церковью. Русская православная церковь - это церковь власть имущих и близкого к ним, вызывающего сильные подозрения бизнеса. Ведь главными инвесторами строительства являются два влиятельных в регионе промышленника, которые, как выяснили российские СМИ, хотят построить там также жилые и коммерческие здания".

"Не только вмешательство Путина показало, что происходящее в одном из крупнейших городов России - нечто большее, чем местный балаган. В лице РПЦ в центре конфликта стоит важное во всей стране действующее лицо. Почти одновременно мэр Красноярска решил пересмотреть решение по также спорному строительству храма", - говорится в статье.

Но, прежде всего, недовольство населения стоит в одном ряду с другими социальными протестами, которые, как отмечают российские комментаторы, стали отличительной чертой четвертого президентского срока Путина. Это, в частности, протесты против мусорных свалок, сокращения трат на здравоохранение в провинции и пенсионной реформы. "Эти протесты объединяет то, что они выводят на улицы людей, чьи интересы непосредственно были задеты. Равнодушие по отношению к вызывающей неприятие политике и ее действующим лицам меняется, когда нападкам подвергается собственная среда обитания", - отмечает издание.

"Во всех этих случаях, в том числе и в Екатеринбурге, проявляется бессилие политической системы: здесь нет ни надежных институтов, которые могли бы выступить в роли третейского судьи, ни достойных доверия политиков, которые ограничили бы протест. Единственное исключение - президент, рейтинг которого, однако, тоже упал. Отмена прямых выборов в Екатеринбурге укрепила так называемую вертикаль власти, но Евгений Ройзман, бывший глава города с чертами народного трибуна, в такой ситуации мог бы послужить громоотводом. Поэтому беспомощным ответом зачастую является грубое насилие - применяемое из страха перед мнимыми революционными махинациями. Рефлекторное утверждение о том, что протестующие граждане - это купленные другими странами предатели, лишает недовольных серьезности и повышает конфликтный потенциал", - заключает Neue Zürcher Zeitung.