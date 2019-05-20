Тот, кто правит с правыми популистами, вместе с ними идет ко дну

"За один из тяжелейших правительственных кризисов в новейшей истории Австрии несет ответственность и федеральный канцлер Себастьян Курц", - считает журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Бернхард Оденаль.

"Тайно снятое видео на Ибице абсолютно ясно показывает: для ведущих политиков правопопулистского толка, таких, как австрийский Хайнц-Кристиан Штрахе, речь идет не о защите родины, не о маленьком человеке, не об исламистской угрозе. Все это лишь фразы для общественности. Когда они чувствуют, что за ними не наблюдают, идеология больше не играет никакой роли", - указывает издание.

"Получается, речь идет только о власти, которую нужно заполучить почти любой ценой. Конечно, такие предположения уже существовали, как относительно Штрахе, так и относительно итальянца Маттео Сальвини или француженки Марин Ле Пен. Но никогда сигналы не были настолько четкими", - отмечает Оденаль.

"За последние 30 лет правые популисты четыре раза входили в Австрии в состав коалиционных правительств. (...) В правительстве они провоцировали в основном травлю и скандалы. Они не способны к компромиссам, они не могут править. Канцлер Австрии Себастьян Курц должен был знать об этом, когда шел на партнерство со Штрахе. Поэтому он также несет ответственность за один из тяжелейших правительственных кризисов Второй республики", - подчеркивает издание.

"(...) Курц думал, что благодаря участию правых популистов в правительственной коалиции он сможет контролировать их и вовлечь в свой проект по переустройству республики. (...) Это было большое заблуждение. (...) Возможно, он гениальный тактик, однако в кризисное время он выглядит абсолютно беспомощным. Его нимб победителя исчез. Штрахе - теперь история, а по Курцу, как минимум, нанесен сильный удар", - заключает Tages-Anzeiger.