Стратегия, доведенная до совершенства российской спецслужбой

"Когда вице-канцлер Австрии перед и в разговоре с людьми грубым образом вызывает к жизни антидемократические сценарии, отставка - лишь мягкое последствие. (...) То, что Хайнц-Кристиан Штрахе выставляет себя жертвой, ничего не меняет в том, что он не только не годится для должности вице-канцлера, но и представляет опасность для своей страны", - комментирует немецкое издание Die Welt скандал, вызванный видеозаписью, на которой лидер Австрийской партии свободы Штрахе вместе с функционером партии Йоханном Гуденусом обсуждают с якобы богатой россиянкой финансирование кампании их партии в обмен на выгодные госзаказы и приобретение издания Kronen Zeitung.

"Способ, с помощью которого дело дошло до отставки Штрахе, вызывает вопросы, - отмечает журналист Йоханнес Бойе. - Штрахе был снят на камеру, не зная об этом, - это классическая ловушка. На жаргоне российских спецслужб это называется компроматом (тактику, при которой создается и достается из ящика в нужный момент компрометирующий материал о врагах, россияне довели до совершенства). Видео скрывали два года, прежде чем Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung получили его непосредственно перед выборами в Европарламент".

"Тот, кто поставил ловушку для Штрахе, приложил много усилий, - указывает издание. - Продолжительное время неизвестные активисты добивались доверия со стороны политика АПС Йоханна Гуденуса, чтобы в итоге нанести удар по Штрахе. Перед этим они создавали легенды, арендовали виллу на Ибице, готовили технику для слежки. Все это стоит денег, времени, усилий".

"Кто бы ни скрывался за этой акцией, он не сможет сослаться на роль журналиста, который случайно (или намеренно) оказался свидетелем того, как Штрахе говорил о своих антидемократических планах. Ситуация скорее была создана умышленно, чтобы скомпрометировать Штрахе", - полагает Бойе.

К тому же, отмечает журналист, сатирик Ян Бемерманн, известный своим политическим активизмом, замаскированным под сатиру, уже давно знаком с видео, и не раз делал на него намеки.

"Оправдывает ли цель средства? Во всяком случае то, как катапультировали Штрахе с его должности, позволяет именно ему утверждать теперь, что он ушел в отставку, потому что ему поставили ловушку. А не потому, что он - популист, презирающий демократию и планирующий упразднить медийное многообразие", - резюмирует Die Welt