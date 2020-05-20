ВВП России рухнул на 28%

"В сравнении с предыдущим годом российский внутренний валовый продукт в апреле сократился примерно на треть. Падение цен на нефть оказывает почти такой же отрицательный эффект, как и коронакризис", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Согласно различным математическим моделям, 18 мая Россия достигла пика кризиса. Однако эксперты предупреждают о возможной второй волне, если ограничительные меры будут отменены слишком рано", - передает журналист Андре Баллен.

"Тем не менее Кремль уже несколько дней назад принял решение о поэтапном ослаблении карантинных мер, называемых "нерабочими днями". (...) Во многих регионах поспешно снова открыли предприятия, так как экономика уже оказалась в бедственном положении".

"В апреле номинальный ВВП России упал на 28%, говорится в ежемесячном отчете министерства финансов. Согласно ему, стоимость всех произведенных товаров и услуг составила около 6,3 трлн рублей (почти 80 млрд евро) - что на 2,4 трлн рублей меньше в сравнении с апрелем 2019 года", - говорится в статье.

"Учитывая тот факт, что за тот же период рубль потерял около 15% стоимости к евро и доллару, в международном сравнении падение оказывается еще более значительным. Плохие показатели месяца были ожидаемыми. В сравнении с мартом ВВП и вовсе упал на треть", - пишет издание.

"В России к введенным в апреле ограничительным мерам добавляется и проблема значительно упавшей цены на нефть. В апреле 2019 года баррель нефти российской марки Urals стоил 71,5 долларов, в этом году его цена составила только 18,2 доллара. По словам Евгении Слепцовой, старшего экономиста Oxford Economics, карантинные меры играют несколько большую роль в сокращении ВВП, чем падение цен на нефть. Согласно ее расчету, их соотношение составляет примерно 3:2".

"Поэтому запланированное ослабление ограничительных мер, вероятно, улучшит показатели мая. (...) "Постепенное смягчение условий карантина должно способствовать тому, что спад экономической активности окажется менее значительным, чем ожидалось изначально", - надеются аналитики "Альфа-Банка".

"Однако в полную силу российская экономика не заработает еще долго, - отмечает Handelsblatt. - Рестораны и отели останутся закрытыми как минимум до июня. Хотя нефтяная отрасль и радуется медленно растущим ценам, с начала мая для их поддержания ей пришлось сократить производство. Так как многие буровые установки устарели, уже сейчас ясно, что не на всех месторождениях можно будет возобновить добычу".

"Опрос, проведенный Высшей школой экономики среди 28 экономистов, показал, что во втором квартале ВВП России, вероятно, сократится на 10,7%. Ситуация несколько улучшится во втором полугодии. Однако падение ВВП все равно останется значительным - 4% в третьем квартале и 2,8% в четвертом квартале".

"Согласно прогнозу Центробанка, снижение ВВП за весь год составит только 4-6%. К докризисному уровню российский ВВП вернется, вероятно, только в 2022 году", - передает Handelsblatt.