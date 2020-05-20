"Сельский мир взял реванш!"

"(...) Ужасный кризис Covid-19, который нанес удар по нашим обществам, затрагивает вопросы о санитарных, экономических, а также демократических последствиях нашей модели развития. С каждым днем он все больше выявляет наши многочисленные глобальные уязвимости и зависимости. Кризис открывает искренние и действенные дебаты о человеческой, промышленной, технологической, коммерческой и финансовой мобильности. Со стороны технократов слышны разговоры о пространственном планировании. Для многих граждан Франции как из городских, так и из сельских районов, карантин создал возможность представить себе в будущем невероятно прогрессивную и аграрную Францию", - пишет Жан-Кристоф Гальен, политолог и преподаватель Сорбонны, на страницах Le Figaro.

"(...) Происходит реванш сельской местности. Во всем мире развеивается мираж о том, что развитие и счастливая судьба индивидуума возможна только в городской среде. Благодаря этому тесту на пандемию многие жители задаются вопросом о своей жизни в центре городов или пригородов. И, прежде всего, подвергается пересмотру наша способность процветания в городской среде в том мире, который настанет после эпидемии", - отмечает автор статьи.

"Давайте скажем прямо: жизнь станет очень дорогой. Это касается жилья, еды, нашей социальной, культурной, образовательной и профессиональной жизни. Тем более, что нам объявили о том, что наши профессиональные условия, а также наши индивидуальные и коллективные свободы могут подвергнуться глубокому изменению. Кто завтра сможет строить планы на приобретение недвижимости в Париже?" - рассуждает политолог.

"Во время карантина вызрела воля к тому, чтобы восстановить контроль над своей собственной судьбой, а также над коллективным единством. Пора оставить улицы, где каждый сам по себе, и присоединиться к пространствам, где царит солидарность", - считает Гальен.

"В конечном счете, карантин - это практически городская концепция. Плотность, движение и скорость распространения. Нам пришлось остановить именно характерные для города виды деятельности. Такая всеобщая остановка представляется бесполезной в сельских районах, где предполагаются другие темпы и другие сбережения. (...) Сельские районы в целом являются прекрасными источниками возможностей для будущего!" - пишет автор.

"Не только здоровье, индустриализация, технологический, цифровой, энергетический суверенитет и образование, но и развитие сельской жизни должно стать одним из главных стратегических приоритетов Франции. Уважаемые дамы и господа, комиссары, парламентарии и главы государств или правительств Евросоюза, вы, кто, к сожалению, приходит к согласию лишь по очень немногим вопросам, вы должны сделать сельскую жизнь главной осью бюджета и программы европейского кризисного мандата, который так долго утверждается, - призывает Гальен. - В новой холодной войне блоков, которые сейчас нам противостоят, в частности, речь идет о Китае, возможно, завтра нам будет противостоять наш американский союзник, не говоря уже о России или Индии, европейская нацеленность на сельскую местность может стать существенной силой".

"(...) Огромные богатства нашего продовольственного наследия должны принести пользу остальному миру, особенно в эпоху после Covid-19. Эти продукты являются создателями доходов и рабочих мест, но они также являются культурными и туристическими посланниками вкусов и идентичностей. Когда вы кладете плоды какой -либо территории в свой рот, то у вас возникает желание раскрыть для себя. Это универсальная связь, уникальный опыт обольщения и привлечения", - рассуждает политолог.