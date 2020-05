20 мая 2020 г. Владимир Зеленский | The New York Times Зеленский: "Я ожидал войну. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии" "(...) Я никогда не думал, что быть президентом будет легко. Ранее я работал комедийным автором и продюсером; команда, которую я привел, была полна умных, энергичных, способных и преданных делу людей, но многим не хватало политического опыта. У нас были большие надежды и решительная настроенность на улучшение положения нашей истерзанной войной страны как дома, так и на мировой арене. А затем наступил прошлый год", - пишет президент Украины Владимир Зеленский на страницах The New York Times. " Давайте обратимся ко времени задолго до того, как "коронавирус" стал знакомым словом. Помните импичмент президента Трампа? На протяжении большей части своей жизни в индустрии развлечений я охотился за более высокими рейтингами, но чтобы стать по-настоящему всемирно известным, потребовался всего один телефонный звонок", - пишет Зеленский, указывая, что "история с импичментом (...) отвлекла внимание Америки и международного сообщества от вопросов, которые имели наибольшее значение для Украины, и превратила нашу страну в историю о президенте Трампе". "Другая важная проблема моего президентства - та, которую я унаследовал: в течение шести лет часть региона Донбасса на востоке Украины оккупирована поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями, - говорит Зеленский. - Миллионы потеряли свои дома в результате боевых действий, десятки тысяч получили серьезные ранения и около 14 тыс. человек погибли (...)". "Все это может звучать как история древнего мира, потому что в марте я был вынужден столкнуться с еще одним серьезным кризисом, который я разделяю со всеми остальными лидерами в мире: пандемией коронавируса, - пишет презилент Украины. - На Украине было зарегистрировано более 19 тыс. случаев Covid-19 и, к сожалению, около 600 смертей. Чтобы справиться с глобальным экономическим кризисом, мы были вынуждены реструктурировать наше бюджетное планирование". По словам Зеленского, то, что вселяет в него надежду на фоне всех этих кризисов - это "международное сотрудничество". "(...) Независимо от того, сколько мнений, слухов и теорий циркулировало вокруг телефонного разговора с моим американским коллегой, и несмотря на тот факт, что эта полемика привела к импичменту господина Трампа, Украина остается хорошим партнером и другом Соединенных Штатов, - подчеркивает автор публикации. - Мы получили военную помощь, в которой нуждались, чтобы продолжать обеспечивать независимость нашей страны. Мы пользуемся поддержкой как демократов, так и республиканцев, а также простых людей на всей территории США. (Один положительный момент, проистекающий из этой полемики: я уверен, что теперь гораздо больше американцев и жителей Западной Европы могут найти Украину на карте!)" "Если говорить о войне на востоке Украины, моя администрация понимает, что дипломатия и диалог - единственные варианты": Зеленский перечисляет, что он сделал приоритетной задачей возобновление встреч лидеров Германии, Франции, Украины и России для обсуждения мира и возобновление диалога с Россией. "(...) Тем не менее, война на Украине подрывает безопасность и стабильность Европы, и нам понадобится дополнительная помощь от наших союзников, чтобы положить ей конец", - указывает Зеленский. Говоря о пандемии, Зеленский признает, что (...) "социальное дистанцирование идет рука об руку с дистанцированием политическим. Кризис заставил многие страны сосредоточиться в первую очередь на своих внутренних проблемах. Это понятно, но в эпоху транснациональных кризисов, которые не останавливаются на границах, мы не должны упускать из вида огромный позитивный потенциал международного сотрудничества". Президент Украины сообщает, что, хотя "Украина - не богатая нация, она сделала все возможное, чтобы облегчить страдания: украинские инженеры спроектировали и построили крупнейший в мире грузовой самолет, который доставляет медицинские поставки из Китая в Польшу, Францию, Германию и другие страны Евросоюза. В начале апреля мы отправили некоторых наших врачей в Италию. Их работа по лечению пациентов там помогла нам усвоить уроки о распространении болезни, которые в настоящее время служат основой для наших собственных карантинных процедур и, в свою очередь, помогают спасать жизни здесь". "Мы также получили поддержку от многих: США и ЕС предоставили миллионы долларов и евро финансовой помощи для борьбы с коронавирусом; Турция и Объединенные Арабские Эмираты направили нам необходимую гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования и средств защиты. Мы ожидаем обещанной помощи от Международного валютного фонда и других для стабилизации экономики после пандемии", - сообщает Зеленский. "(...) Когда я оглядываюсь назад на свой первый год правления и в преддверии второго, у меня есть надежда. Вместе мы сделаем мир - и Украину - лучшим местом", - заключает автор публикации. Источник: The New York Times