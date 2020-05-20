Игра в надежду с исследованиями об антителах

"То и дело широкую огласку получают сообщения об успешных исследованиях антител, которые блокируют коронавирус нового типа. Одно из них якобы даже должно "остановить пандемию". Однако это вызывает большие сомнения", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Так, стало известно, что китайские ученые выделили из крови человека, переболевшего Sars-Cov-2, антитела, которые могут нейтрализовать новый коронавирус. С помощью одного антитела ученые смогли значительно снизить вирусную нагрузку в организме зараженных мышей. К тому же от инфекции удалось защитить здоровых мышей, пишут ученые в научном журнале Cell".

"Но подтвердятся ли результаты экспериментов на мышах в отношении человеческого организма, пока сказать невозможно. Под вопросом и то, подойдет ли такое средство для массового использования или вовсе в качестве главного инструмента в борьбе с распространением вируса", - отмечает издание.

Медикамента пока не существует - исследователи из Пекинского университета сообщили лишь о том, что изучили кровь 60 переболевших вирусом людей на предмет наличия в ней сильнодействующих антител, нейтрализующих коронавирус.

"В образцах 14 человек были обнаружены потенциально многообещающие антитела, из которых в итоге одно оказалось наиболее пригодным для дальнейших исследований. Его ученые испытывали на мышах. Антитело смогло снизить вирусную нагрузку в 2400 раз", - говорится в статье.

Много обсуждений вызывает и лечение коронавируса плазмой. "При этом пациенту с Covid-19 вводится сыворотка крови человека, переболевшего вирусом, которая содержит антитела. Однако это процедура требует много ресурсов и также несет в себе риски".

"Поэтому ученые пытаются целенаправленно выделить антитела и использовать их в лечении. Ученые из Китая являются здесь далеко не единственными. Так, во вторник команда исследователей под руководством Дэвида Вислера из Вашингтонского университета сообщила в научном журнале Nature об изучении антитела к коронавирусу. Оно было выделено из организма пациента, переболевшего во время пандемии первым вирусом Sars-2002/2003. Впрочем, нейтрализует ли это антитело новый коронавирус в живом организме, пока неясно".

"Всеобщее внимание привлекло и сообщение из Израиля, согласно которому исследователи секретного подразделения, находящегося в подчинении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, также обнаружили перспективное антитело. Однако исследование об этом отсутствует. Насколько глубокими были исследования, также неясно".

"Все это увлекательные исследовательские подходы. Если с помощью антител удастся разработать один или несколько медикаментов, это действительно сможет облегчить лечение пациентов и скоротать время до появления вакцины".

"Однако в исследовании из Китая также говорится: "Зачастую для разработки нейтрализующих антител, пригодных для клинического использования, требуется много времени. Это может занять месяцы или даже годы".

"Например, лечение с помощью антител разрабатывалось также в случае с лихорадкой Эбола и коронавирусом MERS. В первых испытаниях были достигнуты положительные результаты, однако лечение не появилось до сих пор".

"Если теперь ученым удастся создать безопасный и эффективный препарат на основе антител, он станет ценным инструментом в лечении пациентов с Covid-19. (...) Однако такое средство не сможет заменить вакцину. Оно не предназначено для остановки пандемии".

"В китайском исследовании здоровые мыши, которым были введены антитела, не могли заразиться. Однако в отличие от вакцины эффект был лишь временным. Чтобы обеспечить продолжительную защиту, лекарство на основе антител должно вводиться регулярно. Для массового, общественного использования, как в случае с вакциной, оно вряд ли подойдет", - резюмирует Der Spiegel.