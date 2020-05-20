Между масками и лозунгами

"Психологи изучили, как люди справляются с коронакризисом. Два типа поведения вызывают у них беспокойство", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"(...) Если в начале пандемии преобладали страхи, неуверенность и ощущение беспомощности, то сейчас распространяются фрустрация и нетерпение. Многие люди больше не придерживаются правил, связанных с пандемией коронавируса", - отмечает издание.

По заказу Фонда Бертельсманна исследователи из Института Рейнгольда провели подробные интервью со 135 людьми в возрасте от 25 до 59 лет. "В целом исследователи различают две фазы преодоления кризиса: в начале пандемии многие люди пытались побороть чувство беспомощности с помощью активных действий. "Наиболее ярким примером здесь является, конечно, скупка товаров в магазинах, в результате которой в Германии опустели полки с макаронами и была распродана туалетная бумага", - пишут исследователи. Также следование правилам гигиены помогало многим людям в некоторой степени ощущать контроль над ситуацией".

"Однако на втором этапе большинству людей стало ясно, что, несмотря на их действия, им не удастся ускользнуть от пандемии. Это вновь вызвало чувство беспомощности, на которое теперь они дополнительно стали отвечать протестом. "Сюда относятся, например, призывы к ослаблению ограничительных мер и вопросы об их целесообразности", - говорится в исследовании".

"Поведение отдельных людей на этих двух фазах, по мнению ученых, можно разделить на пять типов преодоления кризиса. Все типы в состоянии использовать свои сильные стороны для того, чтобы способствовать преодолению обществом текущих проблем. Но два типа могут, наоборот, усилить кризис, так как действуют эмоционально и поляризуют общество".

Тип 1: устойчивый кризис-менеджер

"Устойчивые кризис-менеджеры - это помощники и спонсоры - кто-то помогает бедным, покупает продукты для групп риска, шьет маски, упаковывает пакеты с помощью для бездомных или жертвует деньги", - говорится в исследовании. Люди, которые относятся к этому типу, чаще всего верят в способности государства и убеждены, что все закончится благополучно", - передает издание.

Тип 2: креативные люди, объединяющие остальных

"Спортивные соревнования в подвале или музыкальные мероприятия в интернете: люди, которые относятся к этому типу, быстро приспосабливаются к кризисной ситуации и находят в ней положительные стороны. (...) Хотя этот тип и может заразить своим креативным энтузиазмом остальных и способствовать хорошему настроению, он мало делает для решения кризиса".

Тип 3: активные оптимисты

"Они отказываются принимать последствия пандемии максимально долго: по мнению ученых, "активные оптимисты" прежде всего заинтересованы в сохранении своей будничной жизни и работы. Им тяжело переносить бездействие, и они используют ободряющие лозунги", усматривая даже положительные последствия пандемии для будущего.

Тип 4: тревожные люди, ищущие защиту

"Ими движут страхи, они ко многому относятся критически и беспомощно пробуют разные стратегии. (...) Они тщательно ищут информацию - впрочем, не только в серьезных источниках. Плюс в том, что благодаря им окружающие могут стать более бдительными. Однако проблему исследователи видят в том, что люди этого типа в панике могут следовать абсолютно неразумным рекомендациям и фейковой информации".

Тип 5: Своевольные активисты

"Этот тип поведения в последние дни был особенно заметен в новостях. "Своевольными активистами" исследователи называют людей, которые создают у себя ощущение безопасности, решительно отстаивая какое-либо мнение и отрицая другие позиции. "Зачастую они считают, что понимают ситуацию лучше, чем те, кто принимает политические решения", - пишут авторы исследования. Они берут информацию из подходящих им источников и охотно делятся с другими тем, что, по их мнению, является правильным, а что нет".

"Именно на этот последний тип поведения ученые возлагают ответственность за растущую поляризацию общества. (...) Склонность таких людей к категоричному мышлению и бескомпромиссному отстаиванию собственных идей, способствует расколу общества. Это особенно проблематично, когда они верят в теории заговора и распространяют их".

"Несмотря на то, что выделенные исследователями типы поведения лишь в общих чертах характеризуют индивидуальные реакции людей, они могут помочь лучше понять новые общественные линии конфликта, - резюмирует Der Spiegel. - "Как в вопросах беженцев или климата, линии разлома образуются между группами, отличающимися между собой политическими взглядами, экономическим положением и использованием СМИ", - прокомментировал исследование эксперт по вопросам коммуникации Йенс Воллинг".