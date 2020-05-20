Ходорковский: "Беззаконие"

"Хитрые схемы, легальные фокусы: российское руководство сделало обман и лжесвидетельство частью своей конституции", - пишет на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung Михаил Ходорковский.

"Как друзья, так и противники президента давно ждали, что он придумает что-то для того, чтобы обеспечить себе власть и после 2024 года. Но ранее этому препятствовала конституция. Поэтому рассматривались различные варианты; наиболее привлекательным Кремлю, вероятно, казалось объединение России с Белоруссией, однако этому воспротивился ее президент Александр Лукашенко. Таким образом, осталась возможность перенести полномочия президента на другую должность и занять ее - или же вычеркнуть ограничение о двух президентских сроках", - говорится в статье.

"Но так как президент считает себя юристом и современным человеком, он решил не провозглашать в России джамахирию по ливийскому образцу. Судьба Муаммара Каддафи его не особенно вдохновляет. Вместо этого нужно лишь чуть-чуть поменять конституцию; так, чтобы незаметно обнулить счетчик президентских сроков Путина - но не настолько, чтобы пришлось проводить референдум", - пишет Ходорковский.

"(...) Затем космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова якобы "абсолютно неожиданно" предложила дать Путину возможность править до 2036 года. Чрезвычайно скромный президент объявил о своем согласии при условии одобрения со стороны Конституционного суда и народа".

"Здесь необходимо отметить, что, согласно действующей конституции, Конституционный суд не имеет права проверять законы, которые еще не вступили в силу. Новая конституция дала бы ему такое право, но тогда конституция была бы уже в силе, а Конституционный суд не может принимать решения о действующей конституции. Здесь становится ясной идея, стоящая за "голосованием", которую председатель Конституционного суда сам предложил Путину: он придумал хитрую схему "краткосрочного принятия конституции", которая позволяет проверять законопроекты, несмотря на то, что конституция еще не вступила в силу".

"Звучит безумно? Но это легализм - фокусы с законом. И почему они не проводят настоящий референдум, как написано в законе, а выбирают форму простого голосования, которое даже не предусмотрено? Потому что к референдуму предъявляются гораздо более высокие требования; его нужно готовить год и труднее фальсифицировать. А без фальсификации Путин не добился бы своей цели; народ не особенно воодушевлен идеей того, что он сможет править еще 16 лет", - отмечает Ходорковский.

"Поджимало и время. Все шло по плану, оставалось лишь несколько недель. Но затем пришел вирус, и оппозиция начала кампанию против проведения голосования во время пандемии. Удастся ли Путину осуществить свой план позднее? Вероятно. Но не без потерь. Его неумелые действия в борьбе с коронавирусом навредили его репутации".

"Европу ждет еще один приятный сюрприз. Европейские политики и дипломаты привыкли к тому, что международные договоры заключаются, чтобы их соблюдать. (...) Среди множества поправок в российскую конституцию, которые едва ли могут отвлечь внимание от того, что речь здесь идет о сохранении власти Путина, закрался маленький абзац о том, что международные договоры не всегда признаются обязывающими. Дословно: "Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации". Попросту говоря, мы подписываем соглашение и согласовываем правила, по которым будут решаться спорные случаи. Но соблюдать их мы будем, только если это одобрит наш Конституционный суд, полностью зависящий от президента".

"Кремль научился использовать международную правовую систему в своих интересах, но не хочет брать на себя связанную с этим ответственность. Он исполняет договоры лишь от случая к случаю. Народ быстро забывает такие уловки, скоро об этом маневре будут помнить лишь юристы: в качестве очередного примера бесстыжего насилия над правом. Но европейским дипломатам не следует забывать одно: это российское руководство сделало обман и лжесвидетельство частью своей конституции", - заключает Ходорковский.