20 мая 2020 г. Марк Беннеттс | The Times Российский экс-шпион Игорь Гиркин принимает "моральную ответственность" за крушение MH17 "Бывший офицер российской разведки признал "моральную ответственность" за гибель сотен людей, находившихся на борту пассажирского самолета, сбитого над восточной Украиной. Все 298 пассажиров, в том числе 80 детей, погибли, когда ракета "Бук" российского производства сбила борт 17 авиакомпании Malaysia Airlines (MH17) в то время, как самолет пролетал над территорией, контролируемой поддерживаемыми Кремлем сепаратистами в июле 2014 года. Большинство погибших были из Нидерландов, Малайзии и Австралии. Также погибли 10 британцев", - передает The Times. "Во время этой катастрофы Игорь Гиркин, бывший полковник ФСБ, возглавлял силы сепаратистов в Донецкой области в Восточной Украине. Он один из тех, кого международные следователи заочно обвинили в доставке зенитной установки "Бук" в раздираемый войной регион. Судебный процесс начался в Гааге в марте, и ни один из подозреваемых (среди которых три россиянина и один украинец) не присутствовал", - напоминает газета. "Поскольку я был командующим повстанцами и участником конфликта, я чувствую моральную ответственность за эти смерти", - заявил 49-летний Гиркин The Times Однако он настаивает на том, что сепаратистские силы под его командованием "не сбивали самолет". На вопрос, можно ли его заявление истолковать как признание того, что виновны российские военные, Гиркин сказал: "Люди могут интерпретировать это так, как им нравится". От дальнейших комментариев он отказался". "Следователи из Нидерландов опубликовали в прошлом году записи перехваченных телефонных звонков, которые, как они утверждают, могут подразумевать причастность высокопоставленных российских чиновников в развертывании ракетной системы "Бук" на Востоке Украины. В записях якобы фигурирует Владислав Сурков, до недавнего времени - один из ближайших советников президента Путина по Украине, и генерал-полковник Андрей Бурлака, заместитель руководителя пограничной службы ФСБ", - говорится в статье. "67-летний Путин отрицает какую-либо причастность России к крушению MH17. Следователи считают, что сепаратисты сбили самолет, приняв его за украинский военный самолет", - говорится в публикации. (...) Источник: The Times