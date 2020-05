Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 21 мая 2020 г. 20 мая 2020 г. Чун Хан Вонг и Чао Дэн | The Wall Street Journal Китайские дипломатические "боевые волки" готовы к борьбе "Посол Пекина в Париже пообещал вступить в борьбу Францией, если возникнет угроза для интересов Китая, а затем включился в публичную ссору с этой страной по вопросу пандемии коронавируса. (...) Пекин отменил китайское турне Пражского филармонического оркестра после разногласий с мэром города вокруг Тайваня. На фоне того, как Китай заявляет о себе в глобальном масштабе, его дипломаты наступают на противников, больших и малых", - пишет The Wall Street Journal . "Новое дерзкое отношение, выплескивающееся в социальных сетях, на страницах газет и за столами переговоров, знаменует собой поворот для некогда сдержанных китайских дипломатов. Это часть - сознательной перемены в министерстве иностранных дел, подстегиваемой китайскими лидерами, стремящимися претендовать на то, что они считают законным местом своей страны в мире, перед лицом все более ориентированных на себя Соединенных Штатов, - поясняет газета. - Китайские государственные СМИ называют это этосом "Wolf Warrior" - этосом "боевого волка" или "воина-волка" вслед за одноименным названием националистического китайского фильма о напоминающем Рэмбо солдате, который становится контрактником в сфере безопасности и сражается с возглавляемыми Америкой наемническими группировками". "Вражда усилилась на фоне того, как министерство иностранных дел пытается навязать китайский нарратив о пандемии коронавируса, споря с западными державами и даже с некоторыми дружественными странами. Так, в Венесуэле, главном получателе помощи Пекина, китайское посольство обрушилось на местных законодателей, которые назвали патоген, вызывающий Covid-19, "китайским коронавирусом". Эти законодатели, как сообщило посольство в мартовском заявлении на своем веб-сайте, страдают от "политического вируса". "Поскольку вы уже глубоко больны этой болезнью, поторопитесь попросить надлежащего лечения, - говорится в заявлении. - Первым шагом может быть надеть маски и замолчать". Министерство иностранных дел Китая и посольство не ответили на запросы о комментариях". "Одним из наиболее агрессивных дипломатов Пекина является его посол в Париже Лу Шэй. "Каждый раз, когда американцы выдвигают обвинения, французские СМИ всегда сообщают о них через день или два, - сказал Лу французской газете L?Opinion в прошлом месяце, комментируя освещение того, как Китай ведет себя в отношении пандемии. - Они воют вместе с волками, создавая большую суету вокруг лжи и слухов о Китае". Лу и посольство не ответили на запросы о комментариях". "В течение десятилетий китайские дипломаты в значительной степени прислушивались к словам Дэн Сяопина, реформистского лидера, который призывал своих соотечественников "скрывать наш свет и ждать нашего времени" - вести себя сдержанно, пока Китай аккумулирует силы. По мере роста своей экономической мощи Пекин становился более прямолинейным. Эта тенденция усилилась под руководством китайского лидера Си Цзиньпина, который поставил свою легитимность на "китайскую мечту" восстановления национальной славы и занимал все более бескомпромиссную позицию в международных делах", - пишет The Wall Street Journal, добавляя, что "большая часть усиливающейся жесткости направлена на то, чтобы разжечь национальную гордость у себя дома - ключевой инструмент в политическом репертуаре правящей Коммунистической партии - и перебалансировать международный порядок таким образом, чтобы продвигать интересы партии. При Си Китай представляет себя как ответственная мировая держава, предлагая лидерство в глобальном управлении и предоставляя займы и помощь развивающимся странам". "Китайские граждане все чаще ожидают, что на мировой арене китайское правительство будет стоять с высоко поднятой головой и встречать вызовы с достоинством, - говорит Джессика Чен Вайс, доцент Корнелльского университета, которая изучала роль национализма в международных отношениях Китая. - Чего Китай действительно хочет при Си Цзиньпине - это мира, который безопасен для его дальнейшего лидерства". "Придерживаясь более воинственного стиля, Коммунистическая партия стремится извлечь выгоду из отступления США от глобальных институтов в рамках подхода президента Трампа "Америка прежде всего". Китай работает над усилением своего влияния в международных организациях, таких как ООН, к которым администрация Трампа отнеслась с пренебрежением, - пишет издание. - Си укрепил контроль Коммунистической партии над министерством иностранных дел, должностные лица которого подозревались некоторыми членами партии в том, что они менее идеологически верны из-за своих взаимодействий с иностранными культурами и коллегами". (...) "В прошлом китайские дипломаты допускали вспышки резкости, главным образом в отношении основных интересов, таких как оспариваемые территориальные претензии, иностранные визиты Далай-ламы и предполагаемый активизм в поддержку независимости со стороны других фигур, которых Пекин рассматривает как сепаратистские угрозы. В последнее время они продвигают нарративы Пекина в отношении гораздо более широкого круга тем, от обращения с мусульманскими меньшинствами до китайской помощи и займов развивающимся странам", - указывают авторы статьи. "В Праге, - передает газета, - китайские дипломаты вступили в конфликт с 38-летним мэром Зденеком Гржибом из Пиратской партии, который вывесил тибетский флаг в мэрии. На новогодней встрече в официальной резиденции мэра Гржиб отказался от требования китайского посла выставить представителя Тайваня, присутствовавшего вместе с другими дипломатами, сообщили присутствовавшие там дипломаты и чешские СМИ. Гржиб также настоял на том, чтобы исключить пункт о "едином Китае", в котором говорится о территориальных претензиях Китая на Тайвань, из договора о городах-побратимах Праги и Пекина. В ответ Пекин отменил тур Пражского филармонического оркестра по 14 китайским городам. После того, как Гржиб свернул договор о городах-побратимах, китайское посольство опубликовало в Facebook пост с предупреждением о том, что Прага должна "как можно скорее изменить свой подход ... В противном случае пострадают собственные интересы города". Планы проведения турне по китайским городам других чешских музыкальных коллективов с тех пор развалились". "Они не считали нас партнером, - сказал в интервью Гржиб, имея в виду правительство Китая. - Они видели в нас своих подчиненных". Посольство не ответило на запросы о комментариях". "Пандемия стала крупнейшим испытанием для китайской дипломатии "боевых волков". Пока другие правительства боролись за сдерживание коронавируса, Пекин восхвалял свой подход железного кулака и завоевал похвалу за предоставление критически важных медицинских средств нуждающимся странам. Оно также давало отпор критикам, которые подвергали сомнению то, как он вел себя во время начала распространения инфекции". "(...) Дипломаты и государственные СМИ Китая осудили госсекретаря США Майка Помпео за утверждение, что коронавирус, возможно, распространился из китайской лаборатории. После того, как посол Пекина в Австралии намекнул на экономические последствия попытки Канберры провести расследование в отношении коронавируса, Китай в этом месяце приостановил импорт от четырех австралийских мясоперерабатывающих компаний, сославшись на нарушения законодательства. Он также ввел антидемпинговые и антисубсидийные тарифы на австралийский ячмень, достигающие 80,5% (...)", - указывает The Wall Street Journal. "Twitter стал ключевым полем битвы для китайских дипломатов, особенно после того, как министерство иностранных дел назначило Чжао Лицзяня, активного пользователя Twitter, ранее связанного с посольством Китая в Пакистане, одним из пресс-секретарей в августе. Недавно Чжао недавно подлил масла в огонь спора между США и Китаем о происхождении коронавируса, продвигая среди своих более чем 600 тыс. подписчиков теорию о том, что этот патоген попал в Китай через военных США - обвинение, которое Вашингтон опроверг". По данным Alliance for Securing Democracy, сейчас число китайских дипломатических аккаунтов составляет не менее 137 против 38 год назад, говорится в статье. "Самые активные публикуют сотни твитов каждый месяц, наравне с самыми активными дипломатическими аккаунтами России", - добавляет газета. (...) "Посол Китая во Франции Лу в течение многих лет (...) выступал за более жесткую дипломатию. В статье 2016 года, опубликованной, когда он был директором по политическим исследованиям в высшем внешнеполитическом комитете Коммунистической партии, Лу заявил, что китайские дипломаты должны сражаться с Западом и убедить больше стран "принять Китай как основную восточную державу, стоящую на вершине мира". (...) В Париже, куда Лу прибыл прошлым летом, он и посольство Китая менее чем за год организовали более 50 контактов со СМИ, включая интервью, брифинги и публикации в газетах - почти в три раза больше, чем его предшественник за более чем 5 лет работы. "Надеюсь, мне не нужно бороться против Франции. Лучшим для нас было бы сотрудничать, - сказал Лу в августе во время своего первого брифинга для СМИ в качестве посла в Париже, когда его спросили, как он будет помогать Китаю выступать на международном уровне. - Но если случится что-то, что будет вредить нашим фундаментальным интересам, мне придется бороться". "(...) В своем апрельском интервью L'Opinion Лу отклонил утверждения о том, что китайская дипломатия стала агрессивной. "Скорее, это форма активной дипломатии", - заявил он. "США и некоторые другие западные правительства выступили против Пекина,(...) призвав провести международное расследование происхождения коронавируса. По словам некоторых аналитиков, эти распри стоили Китаю шанса заработать расположение мира, вскрыв пределы зависимости Пекина от жесткой риторики и материальной помощи для разубеждения критиков и завоевания благосклонности", - подчеркивают авторы публикации. "Китай "добивается больших успехов, потому что у них много ресурсов", но его подход не принес ему много друзей, говорит Ориана Скайлар Мастро, доцент Джорджтаунского университета, изучающая политику безопасности Китая. "Стали появляться признаки неудовлетворенности подходом "боевых волков" и среди старой дипломатической гвардии Китая. Фу Ин, заместитель министра иностранных дел с 2009 по 2013 год, опубликовала в апреле в газете комментарий, в котором подчеркнула, что Китай должен обращать внимание на то, как его месседж принимается международной аудиторией. "Сила страны в международном дискурсе связана не только с ее правом высказываться на мировой арене, но в большей степени и с эффективностью и влиянием ее дискурса", - пишет Фу в ведущей партийной газете People's Daily. "В недавнем интервью, широко распространенным в китайских социальных сетях, Юань Наньшен, китайский дипломат в отставке, занимавший посты посла в Зимбабве и генерального консула в Сан-Франциско, заявил, что китайская дипломатия "должна стать "сильнее", а не просто "жестче". "История доказывает, что когда внешняя политика идет в угоду общественному мнению, это неизбежно приводит к катастрофическим результатам", - сказал он. В написании статьи приняла участие Дрю Хиншоу. Источник: The Wall Street Journal



