Употребление любого количества алкоголя наносит вред мозгу, утверждают ученые

"Возможно, это станет ударом для тех из нас, кто любит пропустить стаканчик после работы, однако новое исследование показывает, что употребление любого количества алкоголя наносит вред мозгу: исследователи Оксфордского университета связывают "умеренное" употребление алкоголя с уменьшением объема серого вещества", - пишет Daily Mail.

"Серое вещество, находящееся во внешнем слое мозга, содержит большое количество нервных клеток и играет важную роль в центральной нервной системе", - поясняет издание.

"Исследователи указывают, что "безопасной для мозга дозы алкоголя не существует", и говорят, что умеренное потребление связано с "более распространенными побочными эффектами на мозг, чем считалось ранее". Научная литература о влиянии умеренного употребления алкоголя неоднозначна. Предыдущие исследования показали, что 1 стакан красного вина в день может предотвратить такие заболевания, как диабет 2 типа, остеопороз, болезнь Альцгеймера и болезни сердца. Умеренное потребление алкоголя "часто считается безвредным для здоровья мозга", но эта точка зрения, как отмечают оксфордские ученые, может быть ошибочной", - говорится в статье.

"Нет порогового показателя употребления спиртного, после которого начинается вред для мозга - вредно любое количество алкоголя, - заявила The Guardian автор исследования, доктор Аня Топивала из Оксфордского университета. - Представляется, что поражается практически весь мозг, а не только отдельные области, как считалось ранее".

"По словам доктора Топивалы, в рамках этого исследования ее команда в действительности не смогла дать определение "умеренному" употреблению алкоголя, поскольку в этом отношении нет единого мнения. "Вместо этого мы изучили весь диапазон потребления от нуля единиц еженедельно по возрастающей и обнаружили прямую взаимосвязь между употреблением алкоголя и ухудшением здоровья мозга - то есть не было уровня употребления алкоголя, который выглядел бы столь же безопасным, как неупотребление спиртного", - сообщила она Daily Mail.

"Действующие ныне в Великобритании рекомендации говорят об уровне менее 14 единиц еженедельно как об уровне "низкого риска". Мы обнаружили доказательства того, что количество алкоголя ниже этого уровня связано с худшим здоровьем мозга", - подчеркнула она.

"В исследовании приняли участие 25 378 участников UK Biobank - долгосрочного исследования, изучающего развитие проблем со здоровьем. Исследователи изучили потребление алкоголя каждым человеком, определенное с помощью анкет, а также их МРТ мозга и другие личные данные, включая возраст, образование и факторы образа жизни, такие как курение. Команда обнаружила, что более высокий объем потребления алкоголя в неделю связан с более низкой плотностью серого вещества. Именно употреблением алкоголя объясняется уменьшение объема серого вещества на 0,8%", - сообщается в статье.

"Хотя это небольшая величина эффекта по сравнению с возрастом, алкоголь вносит больший вклад, чем любой другой модифицируемый фактор риска, включая курение", - сообщают ученые.

"Серое вещество в основном находится в самом внешнем слое мозга, или коре, и служит для обработки информации, в то время как белое вещество, более бледная ткань ближе к центру, ускоряет передачу сигналов между клетками. Команда исследователей также обнаружила "широко распространенные отрицательные ассоциации" между структурой белого вещества и потреблением алкоголя. Помимо этого, связи между потреблением алкоголя и негативными последствиями для состояния мозга усиливают высокое кровяное давление и высокий индекс массы тела. Это означает, что люди, которые злоупотребляют алкоголем или имеют высокое кровяное давление и ИМТ, могут быть более уязвимы для наблюдаемого снижения объема серого вещества", - пишет издание.

"Текущие рекомендации по употреблению алкоголя с "низким уровнем риска" следует пересмотреть с учетом влияния на мозг", утверждают ученые. В настоящее время Британская система здравоохранения рекомендует мужчинам и женщинам не употреблять более 14 единиц в неделю на регулярной основе. Большой бокал вина содержит около 3-х единиц", - констатирует газета.

"По словам доктора Топивалы, люди, выпивающие умеренно, в среднем лучше образованы и имеют более высокий социально-экономический статус. Эти факторы "могли породить установление ложной связи между умеренным употреблением алкоголя и деменцией/здоровьем мозга в других исследованиях", основанных на тестах на память".

Нынешнее исследование еще не прошло экспертного рецензирования, говорится в публикации. Также это наблюдательное исследование, поэтому однозначно настаивать на причинно-следственной связи нельзя, добавляет доктор Топивала.

"Хотя алкоголь может оказывать негативное влияние на мозг, другие исследования заставляют предположить, что он оказывает благотворное влияние на другие части тела - умеренное употребление алкоголя признано ключевым способом избежать серьезных проблем со здоровьем. Ранее в этом месяце исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что ежедневное умеренное количество алкоголя может снизить риск смерти от серьезного сердечно-сосудистого заболевания на 20 %. "Умеренное" потребление алкоголя было определено как употребление не более одной порции алкоголя в день для женщин и не более двух порций для мужчин".

"В прошлом году эксперты Университетского колледжа Лондона сообщили, что ресвератрол, входящий в состав красного вина, в малых дозах вызывает выработку препятствующих старению белков, называемых сиртуинами. Сиртуины помогают защитить от таких заболеваний, как диабет 2 типа, остеопороз, болезнь Альцгеймера и болезни сердца, - говорится в статье. - Тем не менее, ученые из Университета Виктории в Британской Колумбии в Канаде в прошлом году заявили, что употребление алкоголя даже в рамках рекомендаций по еженедельному употреблению с низким риском может вызвать госпитализацию или смерть".