На Украине в зоне особого внимания властей оказываются Москва и коррупция

"(...) Стоит ли усматривать в наступлении на украинского пророссийского деятеля Виктора Медведчука операцию против благосклонных к Москве групп в стране или точку отсчета новой борьбы против олигархов, которые по-прежнему контролируют политическую жизнь страны? Киев уверяет, что и то, и другое", - пишет журналист La Croix Фабрис Депрез.

"С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности. Будут еще "минусы", пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами", - написал Зеленский в своей колонке в украинском журнале "Фокус".

"С избранием Джо Байдена звезды сошлись в пользу Зеленского. Поддержка Вашингтона позволяет ему действовать против олигархов, которые к тому же считаются российскими агентами", - отмечает Дэйв Далтон, исследователь Школы славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университетского колледжа и специалист по украинской олигархии".

"Виктор Медведчук сегодня обвиняется украинскими властями в государственной измене. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", крупнейшей оппозиционной партии в парламенте, стал одним из самых богатых людей на Украине благодаря делам в нефтяном секторе, его считают коррупционером и приближенным Владимира Путина, с которым он продолжает регулярно встречаться (...)", - указывает автор статьи.

"(...) Обвинение политика в государственной измене вызвало отклик в Москве, поскольку Владимир Путин 14 мая пообещал отреагировать на это "своевременно и должным образом".

"Никто не знает, чем закончатся дела против Виктора Медведчука, - подчеркивал 15 мая в редакционной статье украинский журналист Павел Казарин. - У главы украинской партии Кремля слишком много бронежилетов. Деньги, влияние, политика - у него есть немало способов отбиться от правоохранительной системы".

"Такая ситуация относится ко всем олигархам, продолжающим составлять основу украинской политической системы, на которую пообещал покуситься Владимир Зеленский, конкурент со стороны, не имевший политического опыта до того, как он возглавил страну в 2019 году. В апреле он объявил, что хочет внести в парламент "закон об олигархах", содержание которого пока очень расплывчато. Тем не менее этот закон может непосредственно нанести удар по десятку олигархов с целью уменьшить их влияние на политическую жизнь страны", - пишет La Croix.

"Но олигархия - это реальная система, представляющая собой самовоспроизводящийся институт, она важнее, чем отдельные лица, входящие в ее состав, - анализирует Дэйв Далтон. - Таким образом, проблема для Зеленского заключается в том, чтобы понять, является ли правильным методом атака на нескольких ключевых фигур. Я так не думаю".