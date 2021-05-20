Страны Арктики объединились перед лицом растущих температур и трений

"(...) Восемь приарктических стран (США, Россия, Канада, Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия и Исландия), встречаются в четверг, 20 мая, в Исландии на Арктическом совете с намерением мирного сотрудничества, несмотря на точки напряженности между различными державами. Лидируют Вашингтон и Москва. Ускоряющееся глобальное потепление в регионе, условия для развития морского транспорта и эксплуатации ресурсов, которым способствует таящий лед, будущее местного населения - все эти вопросы стоят на повестке дня собравшихся в Рейкьявике руководителей внешнеполитических ведомств, встреча которых проходит раз в два года", - пишет Le Figaro.

"С окончанием президентства Дональда Трампа, который взбудоражил регион, предложив купить Гренландию в 2019 году, и множил число заявлений, направленных против амбиций России и Китая, теперь все внимательно следят за новой линией его преемника Джо Байдена, которая служит проверкой его отношений с Москвой. Еще одна великая арктическая держава, Россия, в четверг сменяет Исландию в чередующемся председательстве на форуме, который, как предполагается, будет способствовать диалогу, несмотря на то, что Арктика превратилась в зону растущей геополитической напряженности из-за военных учений, достигших небывалого уровня со времен окончания холодной войны", - говорится в статье.

"В среду вечером новый глава американской дипломатии Энтони Блинкен впервые встретился со своим российским коллегой, ветераном дипломатии Сергеем Лавровым, в преддверии намеченного на ближайшее время возможного саммита между Джо Байденом и Владимиром Путиным, - указывает издание. - "Если лидеры России и США смогут сотрудничать" перед лицом общих вызовов, "мир станет более безопасным", - сказал американский министр, предупредив, что Вашингтон отреагирует в случае "агрессивного" поведения Москвы. "Мы готовы обсуждать с Соединенными Штатами все без исключения вопросы, однако обсуждение должно быть честным", - ответил его российский коллега".

"Администрация Байдена и администрация Трампа разделяют одну точку зрения: заявить о том, что Соединенные Штаты возвращаются в Арктику и являются лидером в арктическом сотрудничестве", - анализирует Микаа Меред, специалист по Арктике в Институте политических исследований Парижа. "Администрация Трампа прежде всего делала ставку на задачи энергетики и безопасности, администрация Байдена займется другими темами, такими как климат. Но в обоих случаях динамика одинакова: США возвращаются", - подчеркивает эксперт.

"(...) Разминка в Арктическом совете привела к нескольким перепалкам: в понедельник Сергей Лавров заявил, что Арктика является законной зоной влияния Москвы, и осудил западное "наступление" в регионе, а Энтони Блинкен призвал его избегать подобных заявлений и раскритиковал российские морские правила. Госсекретарь США нашел время, чтобы побеседовать в сторонке с каждым из своих коллег из других семи стран-членов и выразил свое желание "сохранить Арктику как пространство для мирного сотрудничества", подтвердив, что Вашингтон хочет избежать ее "милитаризации", - пишет Le Figaro.

"В последние годы Россия неуклонно наращивает свое военное присутствие в Арктике, открывая и модернизируя несколько баз и аэродромов, оставленных с конца советской эпохи. Однако Сергей Лавров выступил за возобновление деятельности механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Арктического совета, чтобы "снизить риски на военном уровне". Встречи были заморожены в 2014 году из-за аннексии Крыма Москвой, - отмечается в статье. - "В Вашингтоне сейчас идет очень сильное лоббирование, нацеленное на заявление о том, что необходимо восстановить военно-дискуссионный форум", - подчеркивает Микаа Меред".