Действительно ли у ВОЗ есть возможности для расследования происхождения вируса Covid-19?

"(...) Спустя почти полтора года, после трех миссий экспертов и доклада происхождение вируса по-прежнему не известно. Надо сказать, что задача далеко не простая, как с научной, так и с политической точки зрения. Но действительно ли Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предназначена для проведения такого расследования, или эта инициатива так и останется лишь на бумаге?" - задается вопросом журналистка Le Figaro Сесиль Тибер.

"Вопреки тому, что можно было бы подумать, ВОЗ не имеет никакой принудительной власти над своими 194 государствами-членами. Ее роль скорее заключается в приведении в соответствие стандартов здравоохранения (например, она поддерживает актуальность международной классификации болезней), в предоставлении поддержки определенным странам (оборудование, обучение и т. д.), в мониторинге глобальной ситуации в области здравоохранения или в разработке рекомендаций. Таких рекомендаций, которым страны могут следовать или не следовать", - указывает автор статьи.

"Но, главное, ВОЗ не может неожиданно заявиться в какую-то страну, чтобы провести там расследование, в отличие от Международного агентства по атомной энергии, которое может почти в любой момент инспектировать ядерные установки 171 государства-участника, - говорится в статье. - "У ВОЗ нет полномочий решать, проводить ли расследование в какой-либо стране, независимо от типа проблемы или степени срочности. Она обязательно должна запрашивать разрешение", - подтверждает профессор Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета".

"Таким образом, третий визит экспертов ВОЗ в Китай (14 января - 10 февраля 2021 года) готовился в тесном сотрудничестве с властями страны, начиная с июля 2020 года", - сообщает журналистка. "В некотором смысле мне понятно то, что программа устанавливалась вместе с китайскими партнерами, - отмечает Мишель Казачкин, бывший директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом и член независимой комиссии по оценке глобальных ответных мер на пандемию Covid. - Если бы на атомной электростанции Фессенхайм случилась авария, я не сомневаюсь, что совместно с международными экспертами работали бы французские эксперты".

"(...) Китайцы по пунктам согласовали все элементы миссии, включая состав группы экспертов, - указывает профессор Флао. - Либо ВОЗ не выполнила свою работу, либо она согласилась на такие компромиссы".

(...) Чтобы было ясно, миссия ВОЗ заключалась не в том, чтобы, как можно было бы подумать, взять образцы и провести исследования по всему Китаю за несколько дней - это невыполнимая задача, а скорее в том, чтобы наблюдать за работой, проводимой учеными на месте, и в том, чтобы договориться с Китаем о будущих исследованиях. Это скорее роль консультанта, нежели комиссара полиции", - комментирует Тибер.

"(...) Это бюрократия, а не исследовательский центр. У нее нет человеческих и финансовых ресурсов, имеющихся у национальных учреждений здравоохранения, таких как Центры по контролю и профилактике заболеваний США или Институт Пастера во Франции, - подчеркивает Джанлука Бурчи, профессор международного права в Женевском исследовательском институте международных отношений и развития, который 18 лет проработал в ВОЗ. - Она может предложить свою помощь государствам в контексте вспышки эпидемии и профинансировать исследования, но она не предназначена для проведения самих исследований или для деятельности санитарной полиции. По этой причине эксперты миссии основывались на данных и информации, предоставленных китайцами: у них нет возможности поступить иначе".

"(...) Кроме того, ВОЗ не может заставить страну предоставить ей всю имеющуюся информацию о санитарной проблеме на ее территории. Единственное обязательство: с 2005 года международные правила здравоохранения предусматривают, что государства-члены должны сообщать о "событиях, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение". Точно так же теперь они обязаны делиться генетической последовательностью появляющихся вирусов, как только она будет идентифицирована, - пишет Le Figaro. - "Именно это сделал Китай в течение 10-15 дней после выявления болезни, что позволило другим странам начать производство тестов и вакцин уже на следующей неделе", - вспоминает Мишель Казачкин, который, однако, считает, что аварийный сигнал о передаче от человека к человеку Китай мог бы отправить на неделю раньше".

"(...) Государства-члены всегда отказывались предоставлять ВОЗ расширенные полномочия во время кризиса, - утверждает Антуан Флао. - Дело не в том, что ВОЗ не хочет проводить расследования, это государства-члены не хотят предоставлять ей такую свободу".

"Однако пандемия может изменить ситуацию. В докладе, опубликованном несколько дней назад, группа независимых экспертов, уполномоченная Всемирной ассамблеей здравоохранения (высший руководящий орган ВОЗ, состоящий из 194 членов ООН), настаивает на необходимости предоставить международной организации больше прерогатив. "Мы требуем, чтобы ВОЗ могла приехать и исследовать инфекционный очаг с помощью системы предварительного разрешения, - указывает Мишель Казачкин. - Мы также хотим, чтобы она могла сообщать всю имеющуюся у нее информацию в режиме реального времени". На данный момент ВОЗ не может публиковать информацию из сторонних источников (пресса, НПО, социальные сети) до тех пор, пока соответствующая страна не даст разрешение", - говорится далее.

"(...) Все это не просто политический вопрос, это проблема глобальной санитарной безопасности, - подчеркивает Джанлука Бурчи. - Изучение того, как появился этот вирус, очень важно, потому что это инструмент для того, чтобы подготовиться к возможной следующей эпидемии".