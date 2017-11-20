Интервью с Алексеем Навальным: "Россия - это нечто намного большее, чем Путин"

"Только в конце октября 41-летний российский оппозиционный политик Алексей Навальный был выпущен на свободу после очередного ареста, но, несмотря на препятствия властей, он настроен выступить в качестве кандидата на президентских выборах в марте", - сообщает корреспондент Berliner Zeitung Штефан Шолль, побеседовавший с Навальным.

"Господин Навальный, вы собираетесь выступать против президента Владимира Путина. Но что вы будете делать, если вас не допустят к выборам в качестве кандидата? Как выглядит план "Б"?" - задал первый вопрос журналист. "У нас нет плана "Б", у нас есть только план "А". В российской политике, если у тебя есть план "Б", это означает, что ты будешь отступать при первой возможности. Я исхожу из того, что имею полное право принимать участие в этих выборах", - ответил Навальный. Если его не допустят к выборам, добавил он, это будут уже "не выборы", его команда будет бойкотировать их и призывать всех к бойкоту. "И я уверен, что многие нас услышат", - сказал политик.

Согласно данным опросов, вероятность победы Путина на выборах составляет 86%, сообщает издание. По мнению Навального, такие данные свидетельствуют лишь об отсутствии политической конкуренции. "В авторитарных системах все службы статистики абсолютно бессмысленны", - заявил оппозиционер, вспомив выборы мэра Москвы 2013 года, когда ему прогнозировали только 1% голосов, а в итоге он получил 30%.

На вопрос о том, какие цели преследует Навальный и что же заставляет его вести предвыборную борьбу в условиях, когда его митинги запрещают, а его самого подвергают арестам или чем-то обливают, он ответил: "Я верю в то, что я делаю. И в этом меня поддерживают люди. Я основал Фонд борьбы с коррупцией, некоммерческую организацию, независимую от государства. Люди финансируют ее, им нравится то, что я делаю, и мне это тоже нравится".

Как оппозиционер справляется с таким "марафоном"? Есть ли у него особый секрет выносливости? Навальный с иронией отметил: "Я не принимаю никаких мифических и не мифических стимулирующих средств". "Сейчас мы едем в Смоленск, - продолжил он. - Я не знаю, насколько большим будет митинг, но я уверен, что люди, которые придут, поддерживают меня. Они радуются, когда я приезжаю. 170 тыс. добровольцев записались к нам. О чем еще может мечтать политик?".

Журналист привел суждение Константина Воронкова, биографа Навального, о том, что одним из главных его мотивов является ненависть к свите Путина. Навальный подтвердил, что действительно ненавидит "жуликов в Кремле". "Я ненавижу коррумпированную семью генпрокурора Юрия Чайки так сильно, что трачу время на обращение в прокуратуру Швейцарии", после чего "ненавижу и швейцарскую прокуратуру, так как она ничего не делает", добавил он.

"В оппозиции спорят о том, перейдет ли путинский авторитаризм в фашизм", - сказал журналист. "Это преувеличение. Несомненно, Россия - совершенно авторитарное государство, которое полностью взяло под контроль правовую систему и СМИ. Но Россия не фашистская страна, у нас же нет массовых казней", - ответил политик.

"Существуют опасения, что на посту президента вы хотите завладеть еще большей властью, чем Путин", - заметил журналист. "Нет. Полномочия президента должны быть очень сильно ограничены, это один из главных пунктов моей политической программы. Если так много власти концентрируется за одним рабочим столом, то неизбежно человек, сидящий за ним, будет злоупотреблять властью", - считает политик.

"Когда играет национальная сборная России, вы чувствуете себя больше критиком режима или патриотом?" - спросил в заключение Шолль. Навальный ответил, что он уж точно не относится к людям, которые переносят свою ненависть к путинской системе на выступления спортсменов или артистов. Политик переживает вместе со спортсменами, ведь "Россия и ее народ - это нечто намного большее, чем Путин".