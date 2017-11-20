Российский банкир, который слишком много знал

"В дверь начали ломиться примерно в 6 утра морозным московским днем в марте 2016 года. Настойчивый стук в этот час обычно означает только одно: полиция, - повествуют корреспонденты американского агентства Bloomberg Ирина Резник, Евгения Письменная и Грегори Уайт в статье для журнала Bloomberg Markets. - В квартире на фешенебельном Кутузовском проспекте супруга Алексея Куликова, 23-летняя Мария Плюшкина, нянчила их новорожденного сына. Она стала умолять Куликова не открывать дверь. Сорокалетний банкир, ошарашенный возможностью ареста, был достаточно разумен, чтобы не рассматривать эту опцию". Примерно в 5 вечера полиция взломала тяжелую стальную дверь ломом, рассказывают авторы. Полицейские отвезли Куликова в штаб-квартиру Следственного управления МВД рядом с Кремлем, по подозрению в мошенничестве против банка, в котором он владел долей.

В марте в Подольском городском суде начался суд над Куликовым - ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и хищении и грозил приговор в виде 10 лет тюремного заключения, говорится в статье. Главные обвинения базировались на хищении 3,3 млрд рублей из "Промсбербанка", небольшого банка, который был закрыт российским Центробанком примерно за год до ареста Куликова.

Его крах, пишут авторы, привлек мало внимания за пределами сурового пригорода Подольск, где банк базировался. "Вопреки видимости, "Промсбербанк" был, согласно ЦБ, "ключевым звеном" в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо было разоблачена в России, - передают авторы. - Куликову не было предъявлено обвинение в отмывании денег, однако из своего невзрачного офиса на улице Кирова его банк способствовал перекачке более 10 млрд долларов из России, заявляет регуляционный орган".

"Промсбербанк" был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием "зеркальные сделки", говорится далее. Эти операции включали покупку акций надежных компаний ("голубые фишки") через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты. "Часть отмывания денег была в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, - сообщает агентство. - Игорь Путин, сын младшего брата отца президента, работал в совете директоров "Промсбербанка" до того, как регуляционные органы его закрыли".

Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли "зеркальные сделки" через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012 по 2014 год. "Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается названия немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и "зеркальных сделок", пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле.

"На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения за более могущественных игроков, которые действительно контролируют "Промсбербанк", - информирует агентство. - По делу "Промсбербанка" было предъявлено обвинение только Куликову, однако имена его партнеров по банку звучат, как будто они были взяты из списка "кто есть кто в российском отмывании денег". Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами "Русского земельного банка", который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов - из-за столь крупных размеров эта операция стала просто известна как "российская прачечная".

Годами российские регулирующие органы вели безрезультатную битву, чтобы остановить утечку денег из страны, говорится далее. "Публично высокопоставленные российские чиновники настаивают, что жесткие меры против незаконных финансовых потоков работают, - передают журналисты. - Однако в частных разговорах они признают, что усилия были нацелены главным образом на игроков низкого и среднего уровня, в основном оставив нетронутыми организаторов, стоящих за этой обширной отраслью". Именно так на это смотрит критик Кремля, банкир и бывший депутат Александр Лебедев, который расследовал отмывание денег. "Арестовывают отдельных банкиров, но, как правило, обычно за второстепенные вещи", - приводит агентство комментарий Лебедева.

"Москвич Куликов был относительно незаметным игроком в финансовых кругах города на протяжении многих лет, пока он не инвестировал в банк, из-за которого угодил в тюрьму", - продолжают журналисты. "Промсбербанк" был основан в 1990 году на закате советского коммунизма, в те дни он главным образом занимался финансированием фабрик в Подольске на реке Пахра. "Промсбербанк" никогда не был слишком амбициозным и числился 264-м по активам среди российских банков в конце 2012 года, - передают авторы. - Примерно в этот период первоначальные владельцы продали свою долю Куликову и его партнерам, включая Игоря Путина, который стал одним из семи членов совета директоров, и Григорьева. Куликов завладел долей в 19%".

"Новые владельцы взяли под свой контроль "Промсбербанк", планируя превратить его в крупного игрока, согласно судебным документам, - продолжают авторы свой рассказ. - Они действовали быстро, как позднее расскажут следователям бывшие сотрудники. Новые клиенты получали крупные займы через несколько дней после открытия счетов, что было радикальным отступлением от неторопливого подхода предыдущего руководства".

"Тем временем Куликов метил высоко, - говорится в статье. - Дважды за год после покупки доли "Промсбербанка" он посетил московскую штаб-квартиру российского подразделения Deutsche Bank, пытаясь убедить старшего менеджера немецкого банка открыть корреспондентский счет на имя "Промсбербанка", согласно заявлению Куликова полиции в ночь его ареста. Такой счет позволил бы "Промсбербанку" делать бизнес через Deutsche Bank". Ничто не указывает на то, что Куликову это удалось. Однако, несмотря на это, Куликову и его партнерам все же удалось сделать миллиарды рублей на бизнесе с Deutsche Bank, пишет агентство.

Одной из брокерских компаний, замешанных в "зеркальных сделках", был Lotus Capital, продолжают авторы. "Согласно документам ЦБ РФ, Lotus платил за свою часть "зеркальных сделок" рублями со счета в "Промсбербанка", - сообщает агентство. - Он владел акциями, которые покупал через Laros Finance, депозитария ценных бумаг, также находившегося в собственности партнеров Куликова по "Промсбербанку".

"К концу 2014 году регуляционные органы подбирались к сети, - пишут авторы. - Наводкой для них стали большие объемы сделок, которые все, как кажется, происходили в одном направлении, либо все были направлены на покупку, либо все - на продажу. В апреле 2015 года Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital, после того как ЦБ предупредил, что Lotus производил подозрительные операции".

"Тем временем у "Промсбербанка" начались свои проблемы, - говорится в статье. - Агрессивное расширение при его новых владельцах, включая небрежную выдачу займов сомнительным клиентам, перенапрягло банк и привело к недостаче средств. Аудиторы из ЦБ пристально изучили документы банка в конце 2014 года и обнаружили многочисленные случаи займов с небольшим или несуществующим обеспечением, позднее свидетельствовал давний главный бухгалтер "Промсбербанка". 2 апреля 2015 года ЦБ отозвал лицензию "Промсбербанка". Менее чем через три месяца Арбитражный суд Московской области провозгласил его банкротом.

Уникальный взгляд на отмывание денег в России агентству удалось получить в беседе с Александром Шаркевичем, который в качестве элитного оперативника МВД под прикрытием расследовал отмывание денег. Шаркевич провел полтора года в тюрьме по обвинению в коррупции, но в 2009 году ему удалось добиться снятия обвинений. Оперативник в отставке рассказал, что отмывание денег связано с российским аппаратом полиции и спецслужб так же глубоко, как с бизнесом и финансами. "Банкиры, вовлеченные в отмывание денег, часто имеют неофициальное разрешение на свои незаконные бизнесы, которые сами подразделения государства могут использовать для чего угодно, включая отслеживание преступных денежных потоков и спонсирование тайных операций за рубежом, - передает агентство. - По словам Шаркевича, если финансисты попадаются и "плохо кончают", это обычно происходит потому, что их могущественные покровители потеряли свою работу".

"Возможно, никогда не выяснится, стал ли Куликов козлом отпущения в деле "Промсбербанка", чтобы защитить людей более могущественных, чем он", - отмечают авторы. Несмотря на то, что Путин и Григорьев находятся в верхних рядах пантеона российской банковской отрасли, Куликов не указал на них в качестве организаторов, стоящих за делом "Промсбербанка", говорится в статье. Вместо этого он указал на еще одного своего инвестиционного партнера: Ивана Мязина.

53-летний Мязин дал свое первое интервью агентству в своем московском офисе в присутствии адвоката. Он не стал оправдываться за свою связь с Вячеславом Иваньковым, боссом организованной преступности по прозвищу "Япончик", которого застрелили на улице в Москве в 2009 году. "Он был спокойный, умный, простой человек. Мы обычно праздновали Новый год вместе с нашими семьями", - заявил Мязин. Сам Мязин охарактеризовал себя как "финансового консультанта", у которого нет недостатка в клиентах, хотя он отказался назвать кого-нибудь из них. "Да, у всех трех банков, в которые он инвестировал, включая "Промсбербанк", отозвали лицензии, заявляет он, но это следствие слишком рьяных регулирующих органов, а не каких-либо противоправных действий с его стороны", - передает агентство. А что касается обвинений банкира Лебедева в том, что Мязин был "одним из создателей" операции "российская прачечная", Мязин это отрицает. "Мне тошно, когда я об этом слышу", - сказал он в интервью.

В преддверии суда над Куликовым полиция допросила Мязина, рассказывают журналисты. Ему не предъявили обвинений в связи с делом "Промсбербанка". "Но он определенно был в зале суда, чтобы свидетельствовать против своего бывшего партнера".

В октябре этого года судья Диана Алмаева начала зачитывать решение суда по делу Куликова. Конечный вердикт и приговор были оглашены дождливым утром: виновен, девять лет в тюрьме, говорится в завершение статьи.