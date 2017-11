20 ноября 2017 г. Эндрю Бёрн | Financial Times Премьер-министр Сербии настаивает, что связи с Россией - не препятствие для членства в ЕС "Сербию не следует ставить перед выбором между Западом и Россией, сказала Financial Times премьер-министр страны, настаивающая, что связи балканского государства с Москвой - не препятствие для его вступления в ЕС", - передает корреспондент издания Эндрю Бёрч. "Назначение эксперта по реформам Аны Брнабич на должность премьер-министра Сербии послало сигнал, что Белград сделал вступление в ЕС своей основополагающей целью. Однако путь Сербии в ЕС остался затуманенным из-за переменного успеха с реформами, усталости блока от расширения и скептического отношения к политическим, военным и экономическим связям Белграда с Россией, - говорится в статье. - Европейские чиновники, все более настороженно относящиеся к влиянию России на Балканах, обвиняют Москву в насаждении волнений в регионе и с озабоченностью наблюдают за тем, как Белград балансирует между Востоком и Западом. США также призывают Белград яснее выразить свое стратегическое направление. В этом месяце высокопоставленный американский дипломат сказал, что Сербия не может "сидеть на двух стульях одновременно". "В интервью Брнабич сказала, что вступление в ЕС остается главной внешнеполитической целью Сербии", - указывает автор. "Несправедливо просить Сербию делать выбор, и я не считаю это нужным, - сказала Брнабич. - Мы не за США и не за Россию, мы за Сербию. В нашем стратегическом фокусе членство в ЕС, и куда бы мы ни шли, с кем бы мы ни говорили, мы озвучиваем это". "Брнабич не только получила образование на Западе и является специалистом по реформированию госсектора. Она - первая в Восточной Европе открытая лесбиянка на лидерском посту. Ее назначение прервало традицию диктаторов-русофилов в верхних эшелонах правительства", - говорится в статье. "Членство в ЕС принудило бы Сербию больше веса передвинуть на западный стул: подстроиться под внешнеполитические позиции ЕС, покончить с особыми торговыми договоренностями с Россией и, возможно, реструктурировать свой энергетический рынок, на котором доминирует NIS - принадлежащая "Газпрому" нефтегазовая компания", - указывает журналистка. Источник: Financial Times