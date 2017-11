20 ноября 2017 г. Марк Таунсенд | The Guardian Путин обвинил британского борца с коррупцией Браудера в трех убийствах Российский президент Владимир Путин обвинил известного британского бизнесмена Билла Браудера в том, что он "серийный убийца". Это стало очередной экстраординарной попыткой Кремля сфабриковать обвинения против одного из его самых знаменитых публичных противников, пишет корреспондент The Guardian Марк Таунсенд. "Судебные документы, с которыми ознакомился The Observer, сообщают о том, что российские правоохранительные органы назвали Браудера, главу лондонского инвестиционного фонда, подозреваемым в загадочных убийствах трех человек", - говорится в статье. "Все три смерти связаны с хищением 174 млн фунтов, в котором, как считается, были замешаны российские чиновники; речь идет о преступлении, выявленном российским юристом Браудера Сергеем Магнитским в 2008 году", - пишет издание. В бумагах, составленных в апреле 2016 года, но только что вышедших на поверхность, перечислены трое: Октай Гасанов, 63 лет, Валерий Курочкин, 55 лет, и Сергей Коробейников, 67 лет, убитые с 2007 по 2008 год, передает Таунсенд. "Все трое были связаны с преступной группировкой, которая, как утверждается, помогала облегчить совершение налогового мошенничества и перевести средства на ряд банковских счетов в других странах", - говорится в статье. Подробности убийств немногочисленны, но, согласно судебным документам, Гасанов был найден мертвым в своей московской квартире в октябре 2007 года, а Курочкин - недалеко от аэропорта "Борисполь" вблизи Киева в апреле 2008-го. Еще через шесть месяцев, 24 сентября, Коробейников погиб, упав с высокого строящегося здания "при неустановленных обстоятельствах", пишет корреспондент. Источник: The Guardian