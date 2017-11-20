"Второго Путина быть не может": Россия рассматривает перспективы будущего без Владимира, источники говорят, что он подумывал об отставке

"Опираясь на интервью ученых, а также действующих лиц из правительства и близких к правительству кругов, некоторые из которых пожелали остаться анонимными, Independent может сообщить, что в средоточии власти наблюдается картина сильной неопределенности", - пишет корреспондент газеты Оливер Кэрролл. Автор уточняет: судя по этой картине, власть президента над Кремлем сильна, но только потому, что это необходимо.

"Владимир Путин, как утверждают источники, устал. И он не испытывает большого желания участвовать в масштабных общенациональных выборах еще один раз. Кампания будет сведена к абсолютному минимуму", - говорится в статье.

Между тем "судя по соцопросам, люди предпочитают скорее перемены, чем стабильность", говорится в статье.

"Кремль не смог прийти к общему мнению о серьезной программе реформ в ответ на это, говорит профессор МГИМО Валерий Соловей", - сообщает издание. "Нарастает ощущение, что эти выборы - не столько про будущее, сколько про конец", - сказал он.

"Экс-советник Кремля Глеб Павловский, глава фонда "Эффективная политика", сказал в интервью Independent, что режим входит в "терминальную" фазу", - сообщает издание. "Как бы вы ее ни разыгрывали, эта кампания - про переход к постпутинской России", - заявил он.

Газета утверждает: "Уже идет сражение за то, кто после мартовских выборов возглавит правительство".

"В октябре агентство Bloomberg утверждало, что объектом необходимого жертвоприношения станет нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев", - напоминает автор.

"Но, по словам источников, с тех пор премьер-министр "психологически восстановился" и, вполне возможно, останется на своем посту", - пишет издание.

Автор сообщает: "Один высокопоставленный источник сказал в интервью Independent, что Путин, вероятно, останется с тем, что он знает лучше всего. Президент - "человек консервативный" в том, что касается кадровых назначений, и постарается ничего не менять без необходимости. Вдобавок, если со стороны что-то кажется очевидным, этого не случится: "Путин любит неожиданности; а когда он что-то изменит, он не будет ни с кем совещаться".

"Павловский сказал, что Путин даже ближайшим коллегам не сообщил четко, каковы его намерения: "Он - трагический персонаж, вынужденный организовывать свою спецоперацию". Ближайшее окружение Путина - "это не столько кабинет, сколько царский двор" - печально известно тем, что защищает своего человека. Оно не хочет его отпускать", - говорится в статье.

"Они нуждаются в Путине гораздо больше, чем он в них, - говорит Павловский. - В первый же день, когда они останутся без него, начнутся вопросы. Откуда взялись деньги? И кто, собственно, эти люди?"

Политический комментатор Константин Гаазе говорит, что от президента не поступают гарантии насчет того, что произойдет в марте. По словам комментатора, это порождает "колоссальную напряженность" в сердце правительства: "Даже если Путин сумеет оттянуть объявление [о кандидатуре в президенты. - Прим. ред.] до декабря, вы увидите начало колоссальной войны за влияние, разные части правительства будут швыряться друг в друга компрометирующими материалами; собственно, это уже начинается".

"Три источника по отдельности сказали в интервью Independent, что Путин, по-видимому, раздумывал об уходе с президентского поста осенью прошлого года. Он поручил своей администрации разработать возможные сценарии своего ухода", - утверждает издание. Автор поясняет: планировались "действия на опережение" в противовес жесткому курсу, которого ждали от администрации Хиллари Клинтон.

Когда на выборах в США неожиданно победил Трамп, ситуация несколько изменилась. Но дело было и в отсутствии очевидного преемника, пишет газета.

По мнению издания, конкурирующие группировки вряд ли договорятся о кандидатуре преемника для нынешнего президента. "Второго Путина быть не может. Когда уйдет человек, уйдет и система, - говорит Соловей. - Все неформальные коммуникации, клей, на котором все держится, - это тоже уйдет".

"Большинство тех, кто дал интервью, предположили, что Россия стоит на грани крупного политического кризиса - система "себя исчерпала" и "неустойчиво стоит на краю эры", - отмечает издание.