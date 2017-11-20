Россия-Каталония: объявлять ли "информационную тревогу"?

В пятницу министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис дал разъяснения российскому послу в Испании. Между тем на днях испанский парламент объявил, что проанализирует предполагаемое "российское вмешательство" в каталонский кризис. Испанская пресса обсуждает текущую ситуацию, опираясь на доклады отечественных и зарубежных экспертов, в том числе Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (Рига). В поле внимания попали также "пророссийские евродепутаты" и розыгрыш, которому подверглась министр обороны Испании.

"Дастис пояснил, что "никоим образом" не намеревался указывать на российское правительство" - таков заголовок статьи в La Vanguardia, опубликованной вечером в минувшую пятницу. "МИД Испании передал российскому послу в Испании, что "никоим образом" не намеревался указывать на правительство России как на ответственного за действия "хакеров", которые распространяли недостоверные новости о ситуации в Каталонии", - говорится в статье, подготовленной неназванными журналистами информагентства EFE.

Министр иностранных дел Дастис пояснил, что потоки сообщений в соцсетях "можно было проследить до России и Венесуэлы, но мы никоим образом не хотели вовлекать [российскую сторону] или утверждать, будто за этими сообщениями стояло российское правительство".

Редакционная статья El Pais озаглавлена: "Информационная тревога". Газета пишет: "Исходящая из России манипуляция: применение недостоверных новостей в случае с каталонским кризисом - убедительное доказательство того, что мир погрузился в новую холодную войну, главное оружие которой - дезинформация".

Издание разъясняет: "Дело не в том, будто Россия относится к Испании с какой-то особой неприязнью. Скорее дезинформация вписывается в стратегический план борьбы между блоками, который продолжает осуществляться в стенах Кремля и затрагивает все западные страны. К этому следует добавить прямые кибернетические атаки". Сославшись на примеры из Голландии, Эстонии, Дании и Польши, газета пишет: "Итак, перед нами европейская проблема, которую нужно рассматривать на уровне ЕС и НАТО. Испания должна досконально расследовать случившееся и, в то время как она просит помощи у партнеров, внести свой вклад в усовершенствование коллективной обороны". Газета заявляет: очень важно, чтобы выборы 21 декабря в Каталонии прошли без вмешательства извне.

Журналист газеты ABC Луис Вентосо комментирует телефонный розыгрыш, жертвой которого стала Мария Долорес де Коспедаль, министр обороны Испании. Статья озаглавлена: "Это не совсем шутка".

"Во вторник Коспедаль ответила на предполагаемый звонок своего латвийского коллеги. На деле это был российский юморист из [информагентства. - Прим. ред.] Sputnik", - напоминает автор. Журналист вопрошает: "Как сумели путинские комики пройти через все фильтры проверок и дозвониться министру в качестве собеседников, внушающих доверие?" Он также высказывает претензии к самой Коспедаль: "разговор, то, что ей говорят юмористы, - все это открыто-дурацкое, и не верится, что такой опытный политик не почуяла подвох и не оборвала разговор". Автор заключает, что розыгрыш обнажил дилетантизм испанского правительства. "Говорят, что это шутка. Но российское вмешательство - не шутка", - заключает автор.

Статья в El Mundo называется так: "Российские киберпираты Pawn Storm оказались в фокусе внимания ввиду влияния на procés" - то есть на шаги к каталонской независимости.

Журналист Рауль Пинья пишет: "Демократическая партия США, партия Ангелы Меркель (ХДС), парламент Турции, парламент Черногории, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), избирательный штаб Эммануэля Макрона. Это лишь некоторые мишени и жертвы Pawn Storm за последние два года - жертвы российского кибершпионажа и киберпропаганды. Теперь тень вмешательства нависает над Испанией. Специалисты по кибербезопасности, опрошенные нами, указывают на этот коллектив как на действующее лицо, которое следует иметь в виду. Правительство уже подтвердило, что акты иностранной пропаганды и дезинформации в связи с кризисом в Каталонии "исходили с российской территории".

По данным газеты, Альберто Эрнандес Морено, гендиректор Национального института кибербезопасности Испании (Incibe), вручил испанским депутатам и сенаторам документы на тему российского вмешательства в события в Каталонии. "Речь идет о четырех документах, в том числе о двух докладах Real Instituto Elcano, в которых сделан вывод, что в сентябре наблюдался "рост на 2000% деятельности в России, связанной с Каталонией" при "еще одной попытке (вероятнее всего, не последней) повлиять на политическую ситуацию в другой стране, посеять путаницу и возвестить об упадке либеральной демократии". С точки зрения этих аналитиков, "российское вмешательство в Каталонии - элемент информационной войны как асимметричного военного метода, который Россия применяет в США и Европе", - говорится в статье.

"Феликс Санс Ролдан, директор Национального центра разведки (CNI), в пятницу тоже подтвердил, что Испания подвергается кибератакам. Как и [испанское] правительство, он воздержался от прямых обвинений в адрес правительства России, но указал, что действия подобного типа, как те, которые может осуществлять Pawn Storm, "происходят на большей части Европы": "здесь это происходит с нами", - высказался он. "Другие хотят, чтобы у нас не было стабильности, и каждый раз, когда появляется элемент нестабильности, они переворачивают всю систему вверх ногами", - сказал он, явно намекая на вызов со стороны борцов за независимость Каталонии", - пишет издание.

"Pawn Storm - известная также под названиями Sednit, Fancy Bear, APT28, Sofacy и Strontium - находится в фокусе этих кибератак, угрожающих миру. Речь идет об активной организации, занимающейся кибершпионажем, "очень агрессивной", как называют ее эксперты: она атакует любую глобальную институцию, которая воспринимается как вражеская и противоречит российским геополитическим интересам", - утверждает издание.

"Пока нет официального подтверждения, что она давала импульс киберпропаганде о Каталонии, но это основная угроза", - говорится в статье.

"Цель операций - не только манипуляции общественностью, но и дискредитация политиков и влияние на традиционные СМИ: некоторые подтвердили, что Pawn Storm предлагала им информацию, пытаясь необъективно изменить общественное мнение о конкретной теме или человеке", - говорится в статье.

"Центр стратегических коммуникаций НАТО просит Испанию обороняться от российского вмешательства" - извещает El Pais в заголовке. Журналист Давид Аландете пишет: "НАТО располагает докладами разведки, которые демонстрируют, как сайты и аккаунты, через которые осуществляется российское вмешательство в интернете, сосредоточили свою деятельность на Каталонии, воспользовавшись борьбой за независимость. Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций выявил: тысячи автоматизированных аккаунтов в соцсетях, обычно распространяющих в основном дезинформацию о конфликтах, в которых Кремль участвует напрямую (например, на Украине или в Сирии), переключились на вопросы, связанные с независимостью Каталонии. Он предостерегает, что страны вроде Испании не защищены от этой угрозы".

По мнению Яниса Сартса, директора Центра, конечная цель этих российских акторов - не содействие тому, чтобы Каталония обрела независимость, а обострение раздоров, призванное ослабить ЕС и НАТО. "В действительности главная задача этой деятельности - сеять путаницу и усугублять существующие проблемы, а не достичь результата, который был бы выгоден тем или другим, - заверил Сартс в интервью. - Полагаю, что задача во все большей мере состоит в том, чтобы провоцировать хаос".

Издание поясняет, что этот Центр - международная военная организация. По словам руководителей центра, если бы Испания его финансово поддерживала, он мог бы заняться перехватом и анализом сообщений на испанском, каталанском и других государственных или "согосударственных" языках Испании.

Сартс полагает: "Российская деятельность в области пропаганды направлена по большей части на публичную цель внутри России. Одна из обычных практик - "перевод" этих зарубежных конфликтов для российской аудитории, при этом проводится мысль, что проблемы есть у всех, что Запад лицемерит, что во всех странах правительства действуют сходным образом. Нужно помнить, что мы - второстепенная аудитория или цель. Основная аудитория находится в России, а задача в том, чтобы легитимизировать нынешнюю кремлевскую элиту и помочь ей удержаться у власти".

По словам автора, 4 октября на англоязычном сайте вещательной компании RT появился заголовок, в котором была приведена фраза без кавычек "Почему НАТО не бомбит Мадрид 78 дней?". Фраза приписывалась бывшему британскому дипломату Уильяму Мэллинсону, который провел параллели между ситуациями в Косово и в Каталонии. Газета полагает: "Для любого серьезного СМИ он был бы сомнительным источником, но для RT его слова годятся для заголовка о возможных атаках НАТО на Мадрид".

"Публикация этих и других новостей - например, утверждения, что рождение нового каталонского государства приветствовали 12 стран, - это, по мнению Центра, первый шаг в процессе вмешательства пророссийских аккаунтов и сайтов. Когда новости опубликованы в таких СМИ, финансируемых Кремлем, как RT или Sputnik, начинается вторая фаза - так называемое "ложное усиление". Недостоверные новости параллельно распространяются реальными и подложными профайлами в соцсетях - ботами, которые задействуются сверху. Аналитики из этого центра НАТО, а также из Оперативной рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям (East Stratcom Task Force) полагают, что вирусное распространение этого контента на 70-80% обеспечивается взаимодействием этих спящих или автоматизированных аккаунтов", - говорится в статье.

В статье под названием "Движение "Подемос" - троянский конь для позиций Кремля", написанной неназванными журналистами El Pais, утверждается, что Испания стала мишенью российских кампаний дезинформации по нескольким причинам: "недостаточный опыт Мадрида в двусторонних отношениях с Москвой, медленное проникновение испаноязычного сайта RT в испаноговорящую сферу и напор пророссийских позиций движения "Подемос". Таков один из главных выводов в новом выпуске доклада "Троянские кони Кремля", подготовленного престижным американским аналитическим центром Atlantic Council.

Борха Лашерас и Николас де Педро - авторы главы доклада, посвященной Испании, - причисляют к "русофилам" такие левые силы, как "Подемос", и ультраправые - движение "Вокс". "Также выделены предполагаемые связи между платформой ультраправых "Hazte oir" (исп. - "Добейся, чтобы тебя услышали"), которая преследует гомофобские цели и выступает против абортов, и "некоторыми фигурами, имеющими связи с Кремлем", - говорится в статье.

В еще одной публикации El Pais обращает взор к штаб-квартире ЕС: "Группа пророссийских евродепутатов агитирует из Брюсселя в поддержку движения за независимость Каталонии".

Журналист Давид Аландете пишет: "Как ЕС, так и НАТО выявили действия и заявления европарламентариев, выгодные Кремлю. Среди самых активных деятелей на этом фронте - латвийский политик Татьяна Жданок, член "Зеленых", которая много лет подогревает раздоры в Каталонии. Она участвует в работе Европейского свободного альянса - группы евродепутатов, которая поддерживает движения за независимость (в ней также состоят испанские депутаты Жорди Соле и Жузеп Мария Террикабрас, члены партии "Республиканские левые Каталонии)".

Газета приводит примеры: в 2016 году Жданок раскритиковала правительство Рахоя, которое лишило Хавьера Виньяльса права представительства за то, что он, почетный консул Латвии, появился на демонстрации с флагом независимой Каталонии. "Ранее она осуждала испанские власти за давление на экс-премьера Латвии Валдиса Домбровскиса, когда в 2013 году он сказал, что его страна, возможно, задумается о признании независимости Каталонии", - говорится в статье.

Издание утверждает: "В последнее время Жданок дала много интервью, в которых сильно критикует Испанию и говорит о "европейских двойных стандартах", так как ситуация в Каталонии напоминает ей о Косово (это созвучно официальной позиции Кремля)". По сообщению самой Жданок в Facebook, она присоединилась к акции протеста у Европарламента против "осквернения правового государства в Испании" (обратный перевод с испанского текста на сайте газеты. - Прим. ред.)".

"В сентябре Жданок и другие пророссийские депутаты из таких стран, как Бельгия, Дания и Литва, подписали петицию, в которой требовали, чтобы Еврокомиссия осудила "судебное и политическое преследование" каталонских мэров, которым испанские органы юстиции запретили использовать их муниципальную инфраструктуру для обслуживания незаконного референдума 1 октября. Еврокомиссия не прислушалась к петиции", - пишет издание.

Газета замечает: "В ту же стратегию интернационализации каталонского кризиса вписывается визит 10 евродепутатов, которые во время незаконного референдума прибыли в качестве наблюдателей, приглашенных правительством Каталонии". Группу возглавлял Марио Боргезио из итальянской "Лиги Севера" - "еще один постоянный гость пророссийских СМИ", как аттестует его газета.