Германия вступает в беспрецедентный кризис

В воскресенье Свободная демократическая партия (СвДП) Германии вышла из переговоров о формировании коалиции. Этот провал может повлечь за собой новые выборы и подтолкнуть Ангелу Меркель к уходу, пишет корреспондент Le Monde в Берлине Томас Видер.

Примерно в полночь 19 ноября Кристиан Линднер положил конец напряженному ожиданию. "Лучше не управлять вообще, чем управлять плохо", - заявил председатель СвДП. Приняв решение прекратить переговоры с консерваторами (ХДС/ХСС) и "Зелеными" о формировании нового правительства, начавшиеся после выборов в Бундестаг 24 сентября, СвДП положила начало тяжелому политическому кризису в Германии, говорится в статье.

Линднер пояснил, что переговоры не дали возможности выявить ни "общей позиции", ни "взаимного доверия" между различными партнерами. На пресс-конференции глава СвДП отказался взять на себя ответственность за провал переговоров, утверждая, что его партия не прекращала "множить предложения в целью достижения компромисса".

Меркель появилась перед камерами лишь в половине второго ночи. С неподвижным лицом, говоря медленнее, чем обычно, председатель ХДС назвала решение СвДП "достойным сожаления". "Мы думаем, что идем по пути достижения согласия", - заявила она, а затем объявила, что в понедельник будет говорить с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером, чтобы предоставить ему "отчет о переговорах" и "обсудить, как ситуация будет развиваться дальше", передает корреспондент.

Ни слова о ее намерениях в долгосрочной перспективе сказано не было. Меркель верна себе - она сказала минимум из возможного, не желая закрывать ни одной двери, дабы не оставлять ощущения, будто она признает себя побежденной, до тех пор, пока у нее остается надежда удержаться у власти, отмечает Видер.

Теоретически ничто не мешает Меркель попытаться сформировать большинство, альтернативное провалившемуся. Поскольку вступление в союз с крайне правой "Альтернативой для Германии" и радикальной Левой партией по-прежнему исключается, у нее остается всего одна возможность: сформировать новую "большую коалицию" с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), как она уже сделала в 2005 и 2013 годах. Это "арифметически возможно, но политически маловероятно", полагает автор статьи.

Даже если Меркель не удастся сформировать новое большинство, проведение новых выборов не произойдет автоматически, говорится далее.

Если Штайнмайер примет такое решение, то не по своей воле. "Я не могу себе представить, чтобы партии, вовлеченные в переговоры, взяли на себя столь серьезный риск, как провоцирование новых выборов", - заявил он в эти выходные в интервью Die Welt.

Задаваясь целью управлять вместе с СвДП и "Зелеными", Меркель знала, что она идет по нелегкому пути: никогда еще коалиция такого рода, названная "Ямайка", по аналогии с цветами трех политических партий (черный у консерваторов, желтый у либералов, зеленый у экологистов), не была опробована на федеральном уровне, указывает журналист.

Если подобная коалиция могла сформироваться, то метод, которым она была разрушена еще до своего возникновения, оказался невиданным. Отнюдь не "Зеленые" прекратили переговоры, хотя они целый месяц не прекращали споры с СвДП и особенно с ХСС, продолжает автор.

Сам факт того, что СвДП взяла на себя ответственность за окончание переговоров, много говорит о позиционировании этой партии. Долгое время свободные демократы являлись естественными союзниками консерваторов, с которыми правили три десятилетия, входя в правительства Конрада Аденауэра (с 1949 по 1963 год), затем Гельмута Коля (1982-1998) и довольно долго - Меркель, после ее второго избрания с 2009 по 2013 год. Правда, подобный опыт закончился провалом на выборах: впервые в своей истории в сентябре 2013-го СвДП не смогла преодолеть 5-процентный порог для вхождения в Бундестаг. "Лучше не управлять вообще, чем управлять плохо": вероятно, этот последний опыт вхождения в правительство имел в виду Линднер, поясняя решение о прекращении переговоров - и решаясь погрузить Германию в неизвестность, заключает Видер.