Что нужно запомнить из речи Роберта Мугабе - президента Зимбабве, находящегося под давлением

В то время как в его отношении вот-вот начнется процедура импичмента, президент не объявил об отставке во время пространного телевизионного выступления, говорится в редакционной статье Le Monde.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не отказался от власти в воскресенье, 19 ноября, несмотря на давление своих противников. Он выступил с 20-минутной речью из своего президентского дворца, в которой лишь упомянул о "разногласиях" и представил свой проект реформ.

Его собственная партия "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) в воскресенье сместила его с поста лидера и угрожала начать процедуру импичмента уже в понедельник, пишет редакция.

Ко всеобщему удивлению Мугабе заявил по ТВ, что в ближайшие недели он будет председательствовать на съезде правящей партии ZANU-PF, хотя ее руководство в воскресенье объявило, что первым секретарем становится Эммерсон Мнангагва. По словам министра по кибербезопасности, теперь кандидатом от этой партии на пост президента Зимбабве будет Мнангагва, передают авторы статьи.

Днем партия ZANU-PF объявила, что она начинает в парламенте процедуру импичмента, если Мугабе не уйдет в отставку до понедельника.

Президент Мугабе выступил в 21:00 из президентского дворца, его речь в прямом эфире транслировалась государственным телевидением ZBC, справа от него сидели пять генералов, описывают журналисты.

"Эта речь не имела ничего общего с реалиями. Мы будем добиваться импичмента и зовем людей вернуться на улицы", - резко изобличил выступление Мугабе глава ассоциации ветеранов войны Крис Мутсвангва, который в субботу призывал к большой манифестации в столице Зимбабве Хараре.

В соответствии с 96-й статьей Конституции, глава этого государства может направить письмо о своей отставке председателю парламента, который должен рассмотреть его в течение суток.

Процедуре отставки президента, затем резолюции о его импичменте может быть дан ход в Национальном собрании и в Сенате. Сегодня и оппозиция, и правящая партия, судя по всему, склоняются к уходу Мугабе, считает редакция.

Также военные могут просто-напросто свергнуть его - они ввели технику в столицу 15 ноября, однако отклоняют сценарий военного переворота. Африканский союз (UA) и Сообщество развития Юга Африки (SADC) предостерегли армию Зимбабве от каких-либо поползновений по отстранению Мугабе без соблюдения формальностей, отмечает Le Monde.