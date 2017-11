20 ноября 2017 г. Норимитсу Ониши | The New York Times Что стоит за стремительным падением Мугабе: увольнение, вражда и первая леди "Быстрое падение президента Зимбабве, чья легендарная хитрость, а также безжалостность помогали ему переигрывать бесконечных противников в течение почти четырех десятилетий, возможно, никого так не удивило, как самого Роберта Мугабе", - пишет The New York Times. "Годами он был так уверен в безопасности и могуществе, что уезжал на отдых за пределы Зимбабве на месяц после Рождества, не сталкиваясь ни с какой угрозой во время длительного предсказуемого отсутствия. Даже в 93 года его жесткий контроль над правящей партией и над армией казался слишком непреодолимым, чтобы ставить его под вопрос", - отмечает автор статьи Норимитсу Ониши. "И вот Мугабе, который управлял страной со времен обретения ею независимости в 1980 году, в считанные дни лишился власти, пусть еще и продолжает цепляться за президентство", - говорится в статье. В весьма ожидаемой речи в воскресенье вечером Мугабе не заявил о сложении полномочий, как ожидало большинство его подданных. Цепь событий, приведших к падению Мугабе, началась 6 ноября, когда он отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, близкого сторонника армии, а несколько дней спустя попытался арестовать главнокомандующего, пишет газета. "Он переступил черту, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - заявил пресс-секретарь ассоциации ветеранов Дуглас Махия, часто выступающей от лица армии страны. "Решение президента уволить вице-президента и арестовать генерала стало кульминацией длительной - и все более ожесточенной и персонифицированной - борьбы внутри партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ZANU-PF), которая контролирует страну с момента получения ею независимости в 1980 году. Так называемую фракцию Lacoste возглавлял Мнангагва, по прозвищу Крокодил, и ее поддерживала армия и ветераны", - поясняет автор статьи. Соперничающую с ней фракцию возглавляла жена президента Грейс Мугабе и поддерживала полиция. В эту фракцию входили в основном молодые политики, не имеющие опыта освободительной борьбы, и она получила название Generation 40, или G-40. Организатором этой группы считают Джонатана Мойо - бесстрашного и чрезвычайно амбициозного политика, говорится в статье. Как полагают многие политики и эксперты, падение Мугабе связано с тем, что в середине 2014 года его жена решила стать самостоятельной политической силой. "Будучи замужем за Мугабе в течение нескольких десятилетий, она была известна как "Гуччи Грейс": ее интересовал шопинг и гламурный образ жизни. Она была машинисткой в президентском пуле, когда между ней и Мугабе начался роман, в то время как первая жена президента Салли умирала от рака. В отличие от пользовавшейся всеобщей любовью первой жены, вторую госпожу Мугабе зимбабвийцы недолюбливают", - говорится в статье. Некоторые политики и эксперты указывают на руку Мойо в появлении у госпожи Мугабе политических амбиций. "Он сыграл на ее страхах, - считает Дева Мавхинга, эксперт по Зимбабве организации Human Rights Watch. - Представьте: вы молодая жена старого мужа в последние годы его жизни. Вы должны обеспечить свое будущее". "Несмотря на то, что поездки президента в Сингапур с медицинскими целями стали учащаться, он не принимал окончательного решения о преемнике", - отмечает издание. И вот Мойо, вскоре после того, как высказал растущее разочарование своему другу, как представляется, пошел ва-банк. В июле на встрече руководства партии он начал прямую атаку на Мнангагву. В то же время госпожа Мугабе усилила атаки своей фракции, назвав Мнангагву "трусом" и "заговорщиком". "Жена Мугабе и ее союзники в итоге победили. Но эта победа вскоре оказалась пирровой", - пишет автор статьи. "На фоне того как фракция Lacoste завершила свержение Мугабе, партийные чиновники в воскресенье сместили госпожу Мугабе с поста главы женской лиги ZANU-PF и навсегда лишили ее членства в партии. Мойо также был пожизненно отстранен от всех постов", - говорится в статье. Окончание этих перипетий оказалось намного приятнее для Мнангагвы, полагает Ониши: в воскресенье партия провозгласила его своим новым лидером. Источник: The New York Times