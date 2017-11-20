Псевдопереворот в Зимбабве

Автократ Мугабе выступил с речью по государственному телевидению, однако, вопреки ожиданиям, о своей отставке не объявил, пишет о ситуации в африканской стране корреспондент Neue Zuercher Zeitung Дэвид Зигнер. В воскресенье Мугабе был смещен с поста лидера правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ZANU-PF). Его преемника Мнангагву, до недавних пор занимавшего должность вице-президента, считают не менее жестоким, говорится в статье.

"ZANU-PF, - пишет автор, - уже выставил Мнангагву кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах. В воскресенье в столице Зимбабве десятки тысяч демонстрантов требовали окончательной отставки 93-летнего Роберта Мугабе. (...) Протестующих приветствовал генерал Чивенга, который, очевидно, стоит за вытеснением президента".

"Как будет выглядеть политическое будущее страны, до сих пор непонятно, - комментирует Зигнер. - Несмотря на домашний арест Мугабе, он принял участие в праздничных мероприятиях, проходивших в университете в Хараре. Бывший вице-президент Мнангагва, отставка которого 6 ноября послужила для военных сигналом к вмешательству в ситуацию, вернулся в Зимбабве, но официально в должность не вступил. Постепенно от Мугабе отворачиваются даже те, кто был ему верен долгое время".

Как пишет журналист, ссылаясь на издание Africa Confidential, путч был запланировал еще до официальной отставки Мнангагвы. "По всей вероятности, министр по делам ветеранов освободительной войны Муцвангва, генерал Чивенга и сам Мнангагва еще несколько недель назад ездили в ЮАР для обсуждения деталей передачи власти и получили гарантии, что ЮАР не будет вмешиваться, пока все происходит "в рамках конституции". В связи с этим организаторы смещения действующего президента должны были позаботиться о том, чтобы ситуация в стране выглядела как заговор военных, который мог бы спровоцировать интервенцию Сообщества развития Юга Африки (SADC). Официально говорится о том, что акция направлена не против Мугабе, а против "преступных элементов из его окружения".

5 ноября генерал Чивенга встречался с главой Минобороны Китая Чаном Ваньцюанем, чтобы заручиться поддержкой Пекина перед предстоящим переворотом. Чивенга указывал на то, что запланированные Мугабе "чистки" дестабилизируют армию Зимбабве и таким образом угрожают интересам Китая, "одного из важнейших экономических и политических партнеров не пользующегося поддержкой Запада зимбабвийского режима", говорится в статье.

"Реальных перемен для страны с приходом к власти Мнангагвы ожидать не стоит, - полагает автор. - Он демонстрировал лояльность Мугабе на протяжении десятилетий и стал выражать обеспокоенность судьбой страны только тогда, когда возникла угроза потери власти. Его считают самым богатым человеком в стране, и теперь он хочет получить политический статус".

"Причина, по которой Мугабе так держится за власть, кроется в резне, которую он устроил в 1983 году: в результате кровавых событий были убиты, по разным оценкам, до 20 тыс. человек из этнической группы ндебеле. Вероятно, Мнангагва также замешан в тех событиях. Потеряв политический иммунитет, оба должны будут предстать перед международным судом", - пишет автор публикации.

"Надежды на то, что с приходом Мнангагве в Зимбабве начнется политическая весна, иллюзорны. Он считается еще более жестоким, чем Мугабе. Возможно, в переходном правительстве будет предоставлено место "вечному оппозиционеру" Цвангираи, чтобы успокоить мировое сообщество и привлечь международные инвестиции в увязшую в долгах и находящуюся на грани экономического коллапса страну", - отмечает журналист.

"В Зимбабве сегодня речь идет не о смене системы, а лишь о внутрипартийной борьбе за власть", - подытоживает Зигнер.