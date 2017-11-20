Никакого доверия, только проигравшие

"Из-за кого провалились переговоры по созданию новой правящей коалиции в Германии? Настало время обвинений. При этом все участники несут общую ответственность за то, что эта ночь так закончилась", - пишет Филипп Виттрок в своей статье на страницах немецкой Der Spiegel, рассуждая о причинах неудавшегося союза партий.

Автор уверен: "участникам на протяжении всего времени переговоров не удалось создать то, что в итоге держит любой союз: доверие".

"Доверие (...) - это главная политическая валюта. Без доверия не может функционировать ни одна коалиция", - утверждает Филипп Виттрок.

Для недоверия много причин, считает журналист. "Конечно, черно-желто-зеленый союз - это необычное сочетание", - пишет автор, отмечая, что речь идет о разных политических культурах и идеях, которые сталкиваются друг с другом. "Но это также и вопрос авторитета: благоговение, с которым еще два, три года назад участники переговоров смотрели на Ангелу Меркель, улетучилось", - считает журналист.

"Также нельзя утверждать, что кто-то серьезно пытался, несмотря на противоречия, пойти навстречу друг другу", - пишет автор, упоминая, как, например, представители ХСС использовали любую возможность спровоцировать "зеленых", а те в ответ распространяли слухи о расколе внутри делегации ХСС.

"Переговоры были проникнуты страхом вместо доверия, - пишет журналист, - страхом быть обманутыми другой стороной, если не прописать все вплоть до малейшей детали". По мнению журналиста, коалиционный договор стал "документом недоверия".

"Ни в одном из участников нельзя было увидеть желания заключить союз", - сообщается в статье. Автор уверен: председательница ХДС "давно пустила дело на самотек, до тех пор пока ситуация не стала тупиковой". Метод, так часто используемый Меркель, не сработал в этот раз.

"Тот, кто ничего не хочет, ничего не получит в итоге, - заявляет журналист. - У страны нет нового правительства".

"Этой ночью были только проигравшие", - пишет в заключение автор.