20 ноября 2017 г. Марк Макаскилл | The Times Из России с условиями "Российское учреждение, у которого есть связи с президентом Владимиром Путиным, помогло в финансировании языкового центра в Эдинбургском университете на условиях предоставления видеозаписи или фотографий его интерьеров и "беспрепятственного" доступа инспекторов в его помещения", - сообщает Марк Макаскилл в The Times. "Центр имени княгини Дашковой открылся в 2010 году на деньги, полученные от поддерживаемого государством фонда "Русский мир" (ФРМ). ФРМ предоставил более 240 тыс. фунтов по контрактам, которые содержат несколько условий, подлежащих безоговорочному исполнению. Один аналитик по вопросам безопасности назвал их "странными", - говорится в статье. - Среди них - требование отправить в ФРМ, имеющий штаб-квартиры в Санкт-Петербурге и Владивостоке, фотографии мебели и оборудования, установленных в центре, или видеозапись того же содержания". "Это обнаружилось на фоне нарастания напряженности между Великобританией и Россией и спровоцировало предположения, что данные условия были установлены, чтобы проложить путь в Шотландию для российских "государственных агентов", - указывает автор. Британский аналитик по вопросам безопасности сказал: "Определенно, странно, что использование пожертвований, сводящихся к различным элементам офисной меблировки и базового компьютерного оснащения, должно так пристально отслеживаться. Поэтому создается впечатление, что у этого пожертвования была альтернативная мотивация. Оно оправдывает регулярные поездки в Эдинбург сотрудников фонда "Русский мир", которые фактически являются государственными агентами. Они могут приезжать туда, когда угодно, по собственному усмотрению. Однако наличие такой удобной системы еще не означает, что она используется". Источник: The Times