20 ноября 2017 г. Фред Хайэтт | The Washington Post Путина надули? "Не зря ли Россия потратила свои деньги? Согласно одному из мнений, Владимира Путина надули. Год спустя после того, как Путин приложил все усилия, чтобы склонить чашу американских выборов в пользу Дональда Трампа, экономические санкции против его режима остаются в силе, а в американо-российских отношениях едва ли наблюдается оттепель", - пишет обозреватель американской газеты The Washington Post Фред Хайэтт. Однако автор считает, что выставлять Путину оценку лишь на основании этого двухстороннего критерия - значит его недооценивать. "Когда он приказал своим ведомствам, сменившим КГБ, вмешаться в выборы, он преследовал куда более широкие цели", - полагает журналист. "Давайте по прошествии года взглянем на более полный табель с оценками, основанный на трех целях, которые он, вероятно, для себя поставил, - и не будем забывать, что мы не прошли и четверти намеченного пути", - предлагает обозреватель. Цель: уменьшить американское лидерство в мире "Здесь Путин должен быть в восторге, - говорится в статье. - Администрация Трампа за один год подорвала американское лидерство так, как Россия не смогла бы сделать в одиночку за десятилетие". Так, по инициативе Трампа США вышли из Транс-Тихоокеанского партнерства с 11 государствами, которые отчаянно нуждались в американской защите для противостояния господству Китая. В результате Китай самодовольно расхаживает по азиатской сцене, ощущая себя главным. "Тем временем, - продолжает автор, - администрация выходит из Парижского соглашения по климату, и США становятся единственной страной в мире, это сделавшей, снова позволяя Китаю, несмотря на весь сжигаемый им уголь, строить из себя мирового лидера по защите окружающей среды". Администрация вышла не отовсюду, и Афганистан является заметным контрпримером, пишет Хайэтт. Однако на большей части земного шара опросы показывают, что уважение и доверие к США резко падают. Оценка: A (высший балл в оценочной системе США. - Прим. ред.) Цель: подорвать веру в демократию "Здесь Путин снова должен быть доволен, - считает автор. - При минимальных инвестициях он повлиял на избирателей так, что этого было достаточно, чтобы бросить сомнения на результаты президентских выборов. Возможно, еще более примечательно то, что действующая администрация не предприняла почти никаких шагов по предотвращению его повторного вмешательства, а партия, имеющая большинство в Конгрессе, ведет себя противоречиво". Так что, возможно, страна не будет лучше защищена в 2018 и 2020 годах. Оценка: A Цель: настроить американцев друг против друга "Что больше всего поражает в фейковых новостях, внедренных русскими, так это их полный цинизм: нет веры ни во что, лишь внушение подозрений и ненависти, усилия, чтобы настроить религиозные группы друг против друга и подорвать веру в институты и в саму идею правды, - отмечает обозреватель. - Путин вряд ли смог бы найти лучшего сообщника в этих усилиях, чем нынешний обитатель Белого дома". "Опросы показывают, что недоверие и фанатизм растут, а вера в большинство институтов ослабевает, - сообщает журналист. - С другой стороны, в ходе первого крупного избирательного испытания после избрания Трампа избиратели в Вирджинии отвергли кампанию, которая слишком сильно опиралась на расовые разделения и страх перед иммигрантами и преступностью". Оценка: А с минусом "Результат в Вирджинии подводит к более важной мысли: Россия может делать с нами только то, что мы ей позволяем делать, - пишет обозреватель. - Путин использует трещины и напряженность, которые уже существовали, а не создает их. Если американцы решат, что наша страна лучше, чем представление Путина о ней, мы можем сделать ее таковой. Мы можем поддержать наши демократические институты, отвергнуть фанатизм и связаться с "мечтателями" (название программы, защищавшей от депортации юных нелегальных мигрантов и отмененной Трампом. - Прим. ред.), что уже делают столь многие американцы. И мы можем снизить средний балл Путина", - заключает автор. Источник: The Washington Post