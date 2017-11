20 ноября 2017 г. Габриель Стайнхаусер | The Wall Street Journal Президент Зимбабве Мугабе ничего не говорит об уходе в отставку, вопреки ожиданиям "Президент Роберт Мугабе поразил Зимбабве выступлением в прямом телеэфире в воскресенье: многие ожидали речь, в которой он откажется продолжать свое 37-летнее правление. Он этого не сделал, так что период потрясений, когда через столицу страны проехали танки, продолжается", - сообщает Габриель Станхаусер в The Wall Street Journal. "В окружении генералов, взявших под контроль его правительство в результате военной операции пять дней назад, и в сопровождении католического священника, который его исповедует, 93-летний лидер, сбиваясь и запинаясь, прочел почти 20-минутную речь, - говорится в статье. - Это выступление, приковавшее взгляды миллионов жителей богатой ресурсами страны, стало новейшим поворотом в привлекшей большое внимание африканской битве за передачу власти". "Мугабе сказал, что армейская операция, приведшая к задержанию нескольких его министров и помещению его семьи под домашний арест, не несла "никакой угрозы конституционному порядку и не бросила вызов главе государства и правительства", - передает журналистка. - Кроме того, Мугабе - старейший глава государства в мире - сообщил, что будет председательствовать на съезде правящей партии ZANU-PF в середине декабря, однако ничего больше не сказал о своем будущем". "Общее замешательство усилили споры о словах, которые Мугабе произнес после того, как закончил свою речь. Некоторым телезрителям показалось, что он сказал: "Sorry... it's a long speech" ("Виноват... это длинная речь"), а другие услышали "It's a wrong speech" ("Это не та речь"), - сообщает Стайнхаусер. Источник: The Wall Street Journal