20 ноября 2018 г. Бен Холл | Financial Times Лидер Молдавии стремится к балансу между Россией и ЕС "Как заявил пророссийский президент Молдавии, эта бывшая советская республика стремится занять нейтральную позицию между Россией и Западом вопреки своему соглашению с ЕС об ассоциации", - сообщает журналист Financial Times Бен Холл. В интервью Financial Times в Лондоне президент Игорь Додон сказал, что Молдавии нужна "сбалансированная внешняя политика", поскольку половина населения хочет более тесных отношений с Москвой, а другая половина - с Западом. "Мы не хотим быть частью геополитических интересов кого-то другого, - сказал Додон. - Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то. Мы не хотим, чтобы нас использовали в этой геополитической игре. Мы хотим только одного - сохранить и укрепить нашу страну. Это возможно только на основе нейтралитета и сбалансированной внешней политики". В этой связи газета напоминает, что Додон договорился о статусе наблюдателя для Молдавии в Евразийском экономическом союзе. Ранее Додон утверждал, что аннулирует соглашение Молдавии об ассоциации с ЕС, если в феврале будущего года его Социалистическая партия победит на парламентских выборах, напоминает издание. В этом интервью Додон сказал: "Об этом мы пока не говорим. Это определенная процедура. Это отдельная "дорожная карта". "Премьер-министр Павел Филип, лидер коалиционного правительства Молдавии, которое настроено в пользу ЕС, оспорил полномочия Додона по вступлению в ЕАЭС. Но молдавские проевропейские партии глубоко дискредитированы коррупционными скандалами и хищением 1 млрд долларов из банков страны; этот фактор в 2016 году помог Додону стать президентом", - говорится в статье. Издание также упоминает, что у Додона конфликт с правительством, так как он отказался утвердить запрет на вещание российских телеканалов. "Со стороны демократического государства нехорошо ограничивать то, что могут смотреть граждане", - сказал Додон в интервью. Источник: Financial Times