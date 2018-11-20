Путин и Эрдоган - потенциально взрывоопасное радушие

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган празднуют завершение строительства нового газопровода через Черное море. Однако отношения между странами омрачаются некоторыми темами, считает журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

"Турецкий поток" - это больше, чем просто двусторонний энергетический проект. "Он объединяет обоих лидеров в их стремлении играть ключевую роль на международной арене", - отмечает автор статьи.

Однако, подчеркивает Баллен, при всей демонстрируемой дружбе между Путиным и Эрдоганом существуют и две конфликтные темы: договор о поставке российских зенитных ракет комплекса С-400 и напряженная ситуация в сирийской провинции Идлиб.

"По данным турецкого информагентства Anadolu, турецкое правительство ожидает, что уже в декабре Сенат даст Пентагону зеленый свет на поставку Турции ракет комплекса Patriot. Но свои поставки вооружений партнеру по НАТО Вашингтон поставил в зависимость от отказа Турции от сделки с Россией. (...) Для Москвы потеря сделки по продаже вооружения была бы жестким ударом, даже если Анкаре пришлось бы выплатить компенсацию. Кремль не только рассматривает сделки по вооружению с точки зрения финансов, но и считает их знаком политического альянса, который получит ощутимую трещину в случае, если поставка С-400, которой так радовались в Москве еще год назад, не состоится", - полагает журналист.

Что касается сирийской провинции Идлиб, то здесь Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны, продолжает Баллен. "Однако прекращение огня по сей день является фикцией", - подчеркивает автор.

"Турция выпросила себе дополнительное время, но конечной целью Путина остается восстановление полного контроля над страной под руководством Асада. Поэтому Москва не будет вечно терпеть поступающую боевикам в Идлибе помощь из турецкого тыла", - уверен журналист. "Соответственно трудными являются и переговоры, ведь обе стороны хотят сохранить как видимость "стратегического партнерства", так и свое собственное лицо", - пишет Баллен в заключение.