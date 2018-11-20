Новое открытие: нужно ли мыть пустышки?

"Судя по новому американскому исследованию, родителям, которые моют пустышки своих детей вместо того, чтобы быстро их облизнуть, есть чему поучиться", - пишет австрийское издание Kurier.

"Исследование, представленное недавно на ежегодном конгрессе Американского колледжа по аллергии, астме и иммунологии (ACAAI), показывает, что контакт с родительской слюной может благоприятно влиять на иммунную систему ребенка. Таким образом может быть сокращен и риск развития аллергии. Такой эффект был установлен у младенцев младше 1,5 лет", - передает автор публикации.

В опросе, который исследователи проводили в течение 18 месяцев, приняли участие 128 матерей. 58% из них дают своему ребенку пустышку. При этом 41% женщин указали, что очищают пустышку с помощью стерилизатора, 72% - моют соску, а 12% - облизывают сами.

"Выяснилось, что у детей в возрасте от 10 до 18 месяцев, подвергавшихся более частому контакту с материнской слюной, был понижен уровень иммуноглобулина Е (IgE) в крови. Иммуноглобулин Е - это антитело, отвечающее в организме прежде всего за защиту от паразитов. Кроме того, он играет ключевую роль в аллергических реакциях, например, при аллергическом рините или аллергической астме. Чем выше уровень IgE в крови, тем выше риск развития соответствующей аллергии", - говорится в статье.

По словам руководительницы исследования Элианы Абу-Жауде, контакт с определенными микроорганизмами в раннем возрасте может стимулировать развитие иммунной системы. Однако для того чтобы выяснить, действительно ли рассматриваемый эффект связан с передачей полезных микробов ребенку изо рта родителей, необходимо провести дополнительные исследования, считает соавтор исследования Эдвард Цоратти.

По мнению Йозефа Каля, представителя немецкого союза педиатров, количество участников исследования слишком мало для того, чтобы делать однозначные выводы. Он советует родителям облизывать пустышки лишь в тех случаях, когда отсутствуют другие возможности их очистить, передает Kurier.