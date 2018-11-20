Ученые разработали вирус, убивающий раковые клетки

Ученым из Оксфордского университета впервые удалось разрушить опухоли и защищающие их клетки с помощью генетически модифицированного вируса, сообщает австрийское издание Kurier.

Ранее отсутствовала возможность убивать раковые клетки и фибробласты, защищающие их от иммунной системы, не нанося при этом вреда всему организму. "Наша новая технология с вирусом может стать важным шагом на пути к уменьшению подавления иммунной системы при карциноме и призвана запускать нормальный иммунный процесс", - говорит руководительница исследования Керри Фишер.

В вирус Enadenotucirev, который ранее уже использовался в клинических исследованиях по лечению рака, "ученые встроили белок, обозначаемый как биспецифичный активатор Т-клеток. Один конец молекулы белка связывается с фибробластами, в то время как другой конец связывается с Т-клетками. Т-клетки - это клетки иммунной системы, отвечающие за уничтожение недоброкачественных клеток", говорится в публикации.

Ученые уже проверили эффективность такой терапии на мышах и образцах пораженных раком тканей человека. Если последующие исследования также окажутся успешными, данный метод можно будет протестировать на больных раком пациентах уже в следующем году, передает Kurier.