Создатель Renault-Nissan-Mitsubishi арестован: потрясение и вопросы к альянсу

Создатель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон арестован по подозрению в сокрытии доходов от налогообложения. Этот арест погрузил альянс в зону турбулентности, пишут журналисты Le Monde Филипп Жаке и Эрик Безиа.

Для многих обозревателей и игроков автомобильной промышленности это целое "землетрясение". Карлос Гон, генеральный директор Renault и неисполнительный директор Nissan и Mitsubishi, в понедельник 19 ноября был арестован органами японского правосудия по подозрению в злоупотреблениях. Прокуратура Токио во вторник подтвердила, что он помещен под стражу и подозревается в сокрытии доходов от налогообложения. Nissan объявил о проведении административного совета в четверг, чтобы освободить Гона от занимаемой должности. Сразу же после этого компания Mitsubishi Motors сделала то же самое, не уточнив дату проведения совета, говорится в статье.

Сможет ли выстоять альянс Renault-Nissan-Mitsubishi после ухода своего создателя? - задумываются авторы статьи.

По мнению нынешнего генерального директора Nissan Хирото Саикава, такого риска не существует. "Альянс между тремя подразделениями не будет затронут этим событием", - пообещал он на своей пресс-конференции в офисе компании в Иокогаме, в пригороде Токио. Хотя воздействие на Renault, по его мнению, будет "значительным".

Сведущий знаток объединения думает так: "Ни Renault, ни Nissan, ни Mitsubishi не заинтересованы в прекращении этого альянса. Их ждут слишком большие потери. Однако может возникнуть искушение восстановления равновесия в пользу Nissan и в ущерб Renault".

Гендиректор компании Nissan с 1 апреля 2017 года, 65-летний Хирото Саикава решил выгнать Карлоса Гона, неисполнительного директора и создателя альянса. Саикава очень резко высказался о бывшем гендиректоре: "Это проблема, когда столько власти предоставлено одному человеку. Я должен сказать, что такова темная сторона эры Гона".

Причиной этого увольнения, намеченного на 22 ноября на административном совете японского производителя, являются финансовые злоупотребления. "Если факты подтвердятся, то это отстранение окажется логичным, но удар представляется слишком хорошо проработанным, - отмечает один наблюдатель. - Судя по тому, как разворачиваются события, дирекция Nissan, судя по всему, была прекрасно осведомлена и имела в своем распоряжении уже готовое коммюнике".

Хирото Саикава работает в Nissan с 1977 года, он поднялся по всем ступеням компании вплоть до положения преемника Карлоса Гона, своего наставника, на посту главы японского подразделения альянса. После отстранения Гона Саикава стал оправдывать подобное решение. "Долгое правление Карлоса Гона нанесло вред Nissan", - заявил он.

Наконец пробил час и для Тьерри Боллоре в качестве преемника Карлоса Гона по посту директора Renault. Назначенный в феврале 2018 года старшим вице-президентом, он может быстро занять пост гендиректора вместо Карлоса Гона, говорится в статье. "На данный момент он никак не заинтересован в активных действиях. Он просто ждет своего часа. Сегодня у него в руках все рычаги управления компанией", - считает один бывший сотрудник предприятия.

В верхах Французской Республики идет приготовление к важной операции. Министр экономики Брюно Ле Мэр сразу после того, как узнал эту новость, находясь в Брюсселе, заверил, что "первой заботой" Франции после ареста Карлоса Гона в Токио станет "стабильность" Renault и "укрепление альянса" между французским автопроизводителем Renault и его партнером Nissan, передают журналисты.