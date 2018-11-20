Спор о химическом оружии доходит до открытого обмена ударами с Россией

"Участившиеся атаки с использованием смертельного яда нервно-паралитического действия испугали мировую общественность. Нужны ли ОЗХО более острые зубы? Россия этому противится и вызывает горячие споры в Гааге", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш.

Конференция государств-участников ОЗХО проходит в этом году в "кризисном настроении", констатирует автор. В понедельник страны начали консультации, в рамках которых, среди прочего, речь пойдет о расширении полномочий организации. При этом никакого "международного единства и решительности", к которым призвал государства глава ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес, заметно не было.

"Россия и Китай пытаются всеми средствами препятствовать укреплению ОЗХО. Они сопротивляются достигнутому в июне решению, согласно которому в будущем организации будет предоставлено право не только проводить экспертизу химатак, но и называть виновных. Москва опасается расширения мандата ОЗХО, потому что так она может попасть под политическое давление, - считает журналист. - С одной стороны, Россия является близким союзником сирийского режима, который неоднократно применял яд нервно-паралитического действия и газообразный хлор. С другой стороны, Москва, судя по всему, сама нарушала запрет о применении химоружия; во всяком случае, британское расследование по делу Скрипаля явно указывает на российский след. (...) Россия и Китай могут заблокировать реформу, наложив на нее вето".

"Крупные державы столкнутся друг с другом на этой неделе и в еще одном вопросе: США совместно с Канадой и Нидерландами предложили внести российско-советские боевые вещества класса "Новичок" в список категорически неприемлемого химического оружия. Для этого необходимо изменить приложение к конвенции, чему Москва, вероятно, также будет препятствовать", - полагает Рюш.